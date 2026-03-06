NISMO NAVIKLI DA JE VIĐAMO BAŠ U OVAKVOM IZDANJU! Ana Ivanović uslikana na Majorki: Njen stajling sve govori

Ana Ivanović, nekadašnja teniska šampionka koja je dugo važila za jednu od najlepših sportistkinja sveta, nedavno je viđena na Mallorca u opuštenom, prirodnom izdanju. Bez šminke, sa kosom podignutom u punđu i naočarima na glavi, pokazala je da joj je porodični život trenutno na prvom mestu.

Odevena u plavu duksericu i braon trenerku, Ana je delovala potpuno posvećeno svakodnevici van glamura i medijske pažnje. Paparaci su je uslikali dok je sa sinom Teom izlazila iz vrtića, a prizor je mnoge iznenadio jer je izgledala kao i svaka druga majka koja vodi dete kući.

Pažnju javnosti dodatno privlače informacije da deca Silve, partnerke Bastian Schweinsteiger, pohađaju istu školu kao i Anina deca, zbog čega se spekuliše da bi se njihove porodice mogle susresti na ostrvu. Podsetimo, navodna afera između fudbalera i Bugarke počela je dok su Ana i Švajnštajger još bili u braku, što je kasnije dovelo do njihovog razlaza.

Ipak, prema poslednjim fotografijama, Ivanovićeva nastoji da vodi miran porodični život, fokusirajući se na odrastanje svojih sinova i izbegavajući medijske kontroverze koje su pratile period njenog razvoda.

