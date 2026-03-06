AKTUELNO

Janina ćerka u vezi sa sinom Viki Miljković?! Pevačica progovorila o odnosu sa koleginicom i otkrila da li će postati PRIJE

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Novac trošim onako kako ja želim, poštenim radom sam ga zaradila!

Kraljica bakšiša, pevačica Jana Todorović, otkrila je u emisiji Premijera da joj ni malo ne smeta kada dobije novac za izvođenje pesama , čak naprotiv:

- Jednostavno ja spadam u te kafanske pevače i ja kad izađem da pevam osetim tu energiju. Bude mi drago kada dobijem bakšiš jer na to gledam kao na nagradu za svoj trud, postoje kolege koje su i veće zvezde od mene pa se ne libe da takođe prihvate bakšiš - ističe Jana

Foto: Instagram.com

Otkrila je i na šta voli da potroši taj bakšiš:

- Ja volim život i volim taj novac da trošim. Najčešće su to porodica i prijatelji, mada mora se odvajati i za neke ne tako lepe stvari, jednostavno se mora biti miran. Ja sam taj novac pošteno stekla i trošim ga jednostavno po svom osećaju - dodaje Jana.

Pojavile su se i određene sumnje da se njena ćerka Kristina viđa sa sinom Viki Miljković gde Jana ističe da su to samo glasine ali da ne bi imala ništa protiv toga:

- Ja volim i Viki i Tašketa, volela bih naravno da budemo prijatelji ako do toga dođe, ipak ćemo to ostaviti na našoj deci - kaže pevačica.

Foto: Pink.rs

Otkriva da ne bi volela da njena ćerka Kristina dolazi na njene nastupe:

- Ona ima svoje društvo sa kojim izlazi, naravno da joj nije zabranjeno da dođe na moj nastup ako želi, mada to se do sada nije desilo što je možda i bolje jer bih na to gledala kao na dodatni pritisak - govori Jana.

Foto: Pink.rs

Autor: Pink.rs

