AKTUELNO

Domaći

U stanu Ane Nikolić KRŠ I LOM: Pevačica objavila sve i otkrila kako teče renoviranje (VIDEO)

Izvor: blic.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić/E-Stock/Miloš Rafailović/TV Pink Printscreen ||

Pevačica Ana Nikolić trenutno prolazi kroz slatke muke zbog opremanja svog novog luksuznog stana na Voždovcu, koji se nalazi u završnoj fazi renoviranja. Dok se radovi ne privedu kraju, pevačica svoje vreme provodi u luksuznom hotelu u centru Beograda.

Ana je na Instagramu podelila snimak iz stana, pokazujući trenutni nered, gomile stvari na podu, kutije i alat na sve strane. Ipak, uprkos radnoj atmosferi, već se jasno nazire luksuzni stil prostora koji je veoma upečatljiv. Posebno se ističe soba njene ćerke Tare, koja je okrečena u roze boju i u kojoj majstori uveliko sklapaju nove stolove i police.

Foto: E-Stock, Pink.rs

Kako bi sve bilo savršeno pre useljenja, pevačica je angažovala profesionalce koji detaljno čiste i usisavaju garniture i nameštaj. Takođe, misleći na svoju liniju, Ana je obezbedila da jedna od prvih stvari koje su stigle u stan bude traka za trčanje koju je takodje objavila na mrežama.

Sudeći po intenzitetu radova i čišćenja, očekuje se da će Ana, Tara i Rale veoma brzo prespavati svoju prvu noć u renoviranom stanu.

Ana Nikolić već neko vreme sa ćerkicom Tarom živi u jednom Beogradskom hotelu. Njima često društvo pravi njen partner, kompozitor Goran Ratković Rale kog je nedavno ekipa novinara uhvatila kada je došao u hotel, a nekoliko sati kasnije njih dvoje su izašli zajedno.

Rale je odmah po dolasku dobio zaduženje i tražio je po kolima maramu za pevačicu, a onda nam je otkrio da će danas saznati kada će biti operisan.

- Dobro sam, ne znam kad će me primiti na operaciju, danas posle tri sata ću saznati. Juče sam završavao sve oko papirologije. Ana je u hotelu, tražim neku maramu za nju, ne mogu da nađem - rekao je Rale kratko, a potom se uputio u hotel.

Foto: Pink.rs, Unsplash.com

Nakon nekoliko sati, Ana Nikolić je izašla napolje, u stajlingu koji je bio i te kako upečatljiv za ovo doba dana.

Foto: Instagram.com

Pevačica je na sebi imala providnu haljinu celu u cirkonima ispod koje se nazirao donji veš, preko je nosila kaput, na glavi je imala mrežicu i naočare za sunce.

Autor: Pink.rs

#Ana Nikolić

#Hotel

#nered

#novi stan

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

RALE IZAŠAO IZ BOLNICE I ODMAH OTIŠAO KOD ANE U HOTEL: Evo šta je radio dok se pevačica spremala!

Domaći

EVO ŠTA SE DANAS DEŠAVA U STANU ANE NIKOLIĆ: Nakon što se vratila iz Dubaija, pevačica očajna, a evo ko je sa njom sve vreme

Domaći

Ana Nikolić objavila snimak ćerke u njenoj garderobi! Evo kako pevačica progovodi vreme s naslednicom nakon HAOSA u Dubaiju (VIDEO)

Domaći

EVO GDE JE ĆERKA ANE NIKOLIĆ U JEKU HAOSA SA RALETOM: Isplivala fotka male Tare, evo sa kim se nalazi dok pevačica proživljava dramu (FOTO)

Domaći

Čovek me je ostavio na aerodromu: Novo oglašavanje Ane Nikolić! Drama iz Dubaija ne staje, posle HAOSA došao novi skandal: Uzeo je PARE i kartice!

Domaći

Zašto se Ana Nikolić preselila u hotel? Evo šta se dešava sa stanom od 500.000 evra