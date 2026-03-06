U stanu Ane Nikolić KRŠ I LOM: Pevačica objavila sve i otkrila kako teče renoviranje (VIDEO)

Pevačica Ana Nikolić trenutno prolazi kroz slatke muke zbog opremanja svog novog luksuznog stana na Voždovcu, koji se nalazi u završnoj fazi renoviranja. Dok se radovi ne privedu kraju, pevačica svoje vreme provodi u luksuznom hotelu u centru Beograda.

Ana je na Instagramu podelila snimak iz stana, pokazujući trenutni nered, gomile stvari na podu, kutije i alat na sve strane. Ipak, uprkos radnoj atmosferi, već se jasno nazire luksuzni stil prostora koji je veoma upečatljiv. Posebno se ističe soba njene ćerke Tare, koja je okrečena u roze boju i u kojoj majstori uveliko sklapaju nove stolove i police.

Kako bi sve bilo savršeno pre useljenja, pevačica je angažovala profesionalce koji detaljno čiste i usisavaju garniture i nameštaj. Takođe, misleći na svoju liniju, Ana je obezbedila da jedna od prvih stvari koje su stigle u stan bude traka za trčanje koju je takodje objavila na mrežama.

Sudeći po intenzitetu radova i čišćenja, očekuje se da će Ana, Tara i Rale veoma brzo prespavati svoju prvu noć u renoviranom stanu.

Ana Nikolić već neko vreme sa ćerkicom Tarom živi u jednom Beogradskom hotelu. Njima često društvo pravi njen partner, kompozitor Goran Ratković Rale kog je nedavno ekipa novinara uhvatila kada je došao u hotel, a nekoliko sati kasnije njih dvoje su izašli zajedno.

Rale je odmah po dolasku dobio zaduženje i tražio je po kolima maramu za pevačicu, a onda nam je otkrio da će danas saznati kada će biti operisan.

- Dobro sam, ne znam kad će me primiti na operaciju, danas posle tri sata ću saznati. Juče sam završavao sve oko papirologije. Ana je u hotelu, tražim neku maramu za nju, ne mogu da nađem - rekao je Rale kratko, a potom se uputio u hotel.

Nakon nekoliko sati, Ana Nikolić je izašla napolje, u stajlingu koji je bio i te kako upečatljiv za ovo doba dana.

Pevačica je na sebi imala providnu haljinu celu u cirkonima ispod koje se nazirao donji veš, preko je nosila kaput, na glavi je imala mrežicu i naočare za sunce.

Autor: Pink.rs