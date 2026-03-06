Devojka sa krilima izgubila bebu: Oglasila se iz bolnice i otkrila: Nije imala razvijene gornje ekstremitete...

Dejana Bačko poznatija kao "Devojka sa krilima" saopštila je da je izgubila bebu.

Ona je nakon lepih vesti da je u drugom stanju, sada podelila i tužne, a oglasila se slikom iz bolnice i otkrila da je izgubila bebu:

- Moramo da podelimo sa vama jednu tužnu vest – izgubili smo našu bebu u 4. mesecu trudnoće. U utorak, tokom redovnog pregleda doktor primetio da nešto nije u redu. Naša beba nije imala razvijene gornje ekstremitete, a srce, iako je kucalo, imalo je ozbiljnu srčanu manu. Teško je pronaći prave reči za ovakve trenutke.

- Ipak, zahvalni smo što su lekari na vreme videli da nešto nije u redu i pomogli nam da donesemo najtežu odluku. Ja dobro znam kroz šta sam prolazila tokom svog života i nikome na svetu ne bih poželela isti put.

- U isto vreme, beskrajno smo zahvalni što već imamo jednu zdravu, pametnu i prelepu devojčicu koja je naše najveće blago. Ona nas svaki dan podseća koliko je život dragocen. Ostaće nam jedno tiho sećanje na ovu borbu koju smo zajedno prošli.Hvala vam svima na podršci. - navela je između ostalog Dejana u svojoj objavi.

Podsetimo, je ranije nakon porođaja govorila koliko joj je bilo teško što svoju naslednicu ne može da uzme u naručje i da je zagrli, te je priznala da se plašila da je ne povredi.

Autor: N.B.