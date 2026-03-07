Postala beskućnik i prodala laptop za 20 evra da bi kupila alkohol: Ispovest pevačice koja je prošla pakao zbog poroka, godinama se borila sa zavisnošću

Pevačica Dunja Ilić iz pravog bogatstva i raskoši završila na ulici nakon što se odala porocima. U jednoj emisiji dugo nakon medijske ilegale prvi put govorila o svim detaljima u svom životu.

Tokom čitave decenije pauze preživela je mnogo toga, od borbe sa alkoholom, smrti bližnjih, burnog ljubavnog života. Promenila je veru, ime, ali i mnoga mesta stanovanja, a onda je odlučila da se vrati.

Alkohol je počela da konzumira sa 13 godina, a samo dve godine kasnije je upala u kandže ovog poroka. Otkrila je koji trenutak je bio presudan da potraži pomoć i spasi se.

Prodala sam laptop od 800 evra za viski od 20:

- Prelomni moment je bio kada sam završila u Napulju na ulici. Kada sam prodala apsolutno sve što sam imala, kada su me pokrali, uzeli mi pasoš, ja sam bila nešto duže nego što sam smela u Italiji. I plašila sam se da odem u policijsku stanicu da me ne bi deportovali, toliko mi je bilo bitno da ostanem tamo, da se ne vratim ovde. Samim tim sam završila na ulici, uzeli su mi pasoš, uzeli su mi sve, samo su je zgrabili, ali taj neki kofer je mali ostao pored mene. Imala sam neki laptop u tom koferu koji je koštao oko 800 evra. Prodala sam ga tada za 20 eura nekome da bih imala za viski taj dan. Spavala sam na dušeku na ulici dva dana i onda sam otišla u policiju.

Dunja Ilić otkrila jezive detalje o padanju u kandže alkohola:

- Čak me nisu ni kaznili, samo su pozvali roditelje da dođu po mene, da me odvedu u Srbiju, pošto nisam imala dokumenta. Tu sam shvatila da sam postala beskućnik, da sam dotakla dno, jer da nisam bila pijana, ne bi niko ni mogao da mi otme torbu, pružila bih neki otpor, potpuno sam bila nemoćna.

Pevačica se prisetila detinjstva i prokomentarisala odnos sa ocem:

- Ja sam imala prilično nesrećno detinjstvo. To jeste negde istina kako sam i pričala. Ali ne zato što sam imala loše roditelje. Dosta se to izvodi iz konteksta da sam ja maltene negde rekla da me roditelji nisu voleli ili tako nešto. To uopšte nije istina. Mene su roditelji jako voleli. Otac mi nažalost, više nije među živima - govorila je Ajla i dodala:

- Pa, kada sam bila mala, kažem, nismo mogli da budemo toliko bliski zbog njegovih poslovnih obaveza. Poslovno, on jeste imao tu nezdravu vezu, ja sam to spomenula. Ne krivim ni tu osobu koja je bila s njim u vezi, niti njega, prosto odnos je bio nezdrav. Kad se ta veza završila, kad sam ja već negde imala 18 godina, mi smo onako baš postali drugari. Bukvalno drugari. Bili smo jako bliski i tako je ostalo do njegove smrti. Tako smo funkcionisali. Ja sam bukvalno s mojim ocem pričala sve. Nismo imali nikakvih tajni, nisam imala nikakvu barijeru, to mi je otac, nije postojalo ništa što ću sakriti. Prosto imali smo vrlo otvoren jedan odnos. Mislim da je to bio zdrav odnos na kraju krajeva.

Autor: Pink.rs