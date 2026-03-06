Poklon za 8. mart stigao ranije: Jovana Jeremić ne krije sreću zbog iznenađnja koje joj je priređeno (FOTO)

Voditeljka jutarnjeg programa Televizije Pink, Jutro sa dušom, Jovana Jeremić podelila je sa pratiocima emotivan trenutak koji ju je potpuno raznežio u susret 8. martu – Međunarodnom danu žena. Naime, njena ćerka Lea odlučila je da mami priredi posebno iznenađenje i unapred joj pokloni čestitku koju je sama napravila!

Mala Lea je za svoju mamu osmislila kreativnu čestitku u obliku cveta. Na njoj je napisala:

Srećan 8. mart, a Jovana nije krila koliko je bila oduševljena kada je videla čestitku.

Ponosna na moju ćerku Leu Milošević - rekla je Jovana, pa dodala:

- Ovo je napravila moja ćerka Lea, koja piše pisana slova, ćirilicu, moja ćerka zna i latnicu zato što je vrhunska u engleskom jeziku, ona je više Englez, nego Srbin, ali Bože moj, moralo je to i meni da se dogodi, a ja imam švrakopis - pričala je Jovana.

Pravi muškarac neće dozvoliti da padnete u ruke drugom.

Voditeljka Jovana Jeremić često privlači pažnju svojim izjavama, a nedavno je otvorila dušu, kada je govorila o muško-ženskim odnosima, bivšim partnerima, ali i novom dečku bokseru Milošu Stojanoviću Tigru.

- Rekla sam da neću o privatnom životu, ali prvi put mi se skoro desilo da upoznam i sretnem neke muškarce koji su javne ličnosti pre mene. Znači sigurna sam tu da će moj izbor u budućnosti biti muškarac koji je ime i prezime bez Jovane Jeremić. Za njega zna cela Srbija i bez Jovane Jeremić. To je za mene spas. Svi drugi ulaze u odnos iz koristi. E, ne može, toga više nema. Zato i neću da pričam o tome pre braka. Ponosna sam na sebe što su moji izbori disciplinovani, donosila sam teške odluke, ali porodica mi je na prvom mestu. Ako vidite da muškarac za godinu dana ne pravi prave poteze, nemojte da gubite vreme. Godinu dana je sasvim dovoljan period da se ljudi procene. Ja sam mlada bila u braku, imam dete, treniram, da nisam voditeljka radila bih u vojsci ili bih bila sportista, nema gubljenja vremena. Date jedan rok i isečete, to je tako - pričala je Jovana, pa nastavila:

- Pravi muškarac neće dozvoliti da padnete u ruke drugom. Do braka i trudnoće neću izgovoriti s kim sam. Mnogo me je koštala prošla veza, nadrljala sam u svakom smislu. Svi su bili sateliti, jer nijedan nije imao tu jačinu da možda ovog novog. Moj drugi suprug će biti ličnost sam za sebe, a ne dečko Jovane Jeremić, jer mnogima je to jedina funkcija u životu. Pored sebe želim muškarca koji je uspešan kao ja, sigurno se ne bih udala za slepca. Ja volim da mirišem na Dior i da nosim dijamante. Ja sam sve sebi obezbedila, rolks, stan, auto, moj novi muškarac će dobiti novu listu želja - zaključila je Jovana.

Autor: Pink.rs