NAŠA PEVAČICA PRIKOVANA ZA BOLNIČKI KREVET! Zabrinula sve objavom: Da li neko zna kad ovo prolazi?! (FOTO)

Pevačica Marina Visković već nedeljama ima zdravstvenih problema. Nedavno smo je uhvatili u Kliničkom centru na odeljenju neurologije, a osim toga nosila je i kragnu za vrat.

Naime, upaljen nerv na vratu joj otežava život, pa je nakon nekoliko terapeuta kod kojih je bila, odlučila da potraži pomoć, pa je primala i terapiju. Međutim, ako je suditi po njenoj najnovijoj objavi pevačica i dalje ima problem.

Ona se oglasila iz bolnice, kako leži u krevetu i napisala:

"Dobro jutro. Da li neko zna kada i da li ikada prolazi Diskushernija?" - napisala je Marina.

Inače, pevačica Marina Visković već neko vreme uživa u ljubavi sa milionerom sa kojim je proslavila Novu godinu u Dubaiju.

- Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući, lakirala nokte, spremačicama držala predavanja o slaganju odeće po boji, išla na pool dance, maltretirala konobare koji nisu preljubazni kada me vide - napisala je ona na Instagramu, a potom otkrila da se ipak šali:

- Šalim se naravno, ja sam umetnička duša cela tako da bilo šta što ima veze sa tim i psihologija naravno je moja ljubav.

Autor: N.B.