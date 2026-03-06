KEMIŠ SE NE JAVLJA NIKOME! Poznata pevačica progovorila o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Rasplakala sam se, mi smo prijateljice...

AKTUELNO

Lepa Lukić progovorila je za domaće medije o zdravstvenom stanju koleginice Zorice Brunclik. Lepa je emotivno primila vest o njenom stanju, te kaže da se Kemiš trenutno nikome ne javlja na telefon.

Lepa ističe da ne zna da li Zorica prima posete nakon operacije.

- Kemiš se nikom ne javlja, probala sam da ga dobijem, ali se ne javlja. Ne znam detalje. Ona je moja najbolja koleginica i plus prijateljica. Ja sam saznala da se operisala pre dva dana. Ne znam da li ima posete ili nema, tek je operisana - počela je Lepa.

- Rasplakala sam se kad sam saznala, baš mi je teško palo. Nas dve često komuniciramo, znam da je snimala emisiju i pričale smo o tome: "Ti snimaš tamo, ja ovde..." Lepo je izgledala. Mojoj Zoki želim brz oporavak, ona je jaka, sve će to da prođe, ali mora da izdrži. Ja sam najbliža sa njom - dodala je vidno potresena Lepa.

- Teško mi je, za svakog sam takva, pogotovo za nju kad smo bliske koleginice, često se zovemo da popričamo, smejemo se, zezamo, pričamo jedna drugoj viceve... Poslaću poruku Kemišu, jer mi se ne javlja - rekla je uplakana Lepa drhtavim glasom.

Vesna Zmijanac o Zorici

Vesna Zmijanac je otkrila nedavno da je čula za operaciju koleginice, ali nije upućena u detalje.

- Ja sam nešto načula, ali ne znam detalje. Mnogo mi je žao ako je nešto ozbiljno i nadam se da će to da prođe i da će Zorica da nam se vrati. Mnogo je volim, želim joj da ozdravi što pre - rekla je Vesna Zmijanac pred našim kamerama.

