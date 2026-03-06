TORTA NA ČETIRI SPRATA I POSEBNA IGRAČKA NA VRHU! Prva slika sa rođendana Prijinog i Filipovog sina, pevačicama u patikama i teksas suknji: Ljubavi, voli te mama najviše! (FOTO)

Pevačica Aleksandra Prijović i njen suprug Filip Živojinović organizovali su posebnu proslavu povodom 7. rođendana svog sina Aleksandra.

Porodica je ovaj važan dan obeležila u veseloj atmosferi uz dekoraciju inspirisanu popularnom video-igrom Roblox, što je oduševilo najmlađe goste.

Na fotografiji koja je nastala tokom proslave vidi se ponosna mama Aleksandra kako stoji pored velikog rođendanskog stola, dok mali Aleksandar sedi pored raskošne torte.

Pevačica je za ovu priliku izabrala ležernu, ali elegantnu kombinaciju – svetlorozu košulju, dugačku teksas suknju i bele patike, dok je slavljenik bio obučen u svetloplavu košulju i bež pantalone.

Centralno mesto zauzela je visoka, šarena torta na nekoliko spratova, ukrašena figuricama i elementima iz igre Roblox. Iza njih se nalazi velika dekorativna tabla sa natpisom „Aleksandar“, dok je ispred stola istaknut broj sedam koji označava godine koje mališan slavi.

- Srećan ti 7. rođendan ljubavi moja. Voli te mama najviše - napisala je pevačica.

Porodila se pre više od 6 meseci i rodila ćerku Ariju

Aleksandra Prijović se porodila 3. septembra i na svet donela ćerku kojoj su ona i Filip dali moćno ime.Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. Njegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto".

U Evropi, ime Aria je takođe žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Varijante imena su Ariana, Arian, Aryan, Arya.

Sasvim je sigurno da su ponosni roditelji za svoju princezu birali ime koje se može prepoznatu svuda u svetu, ali su očigledno vodili računa i da bude u skladu sa imenom brata Aleksandra, čije ime takođe počinje slovom A. Takođe ovo ime ima i značenje "zvuk" opšte poznato muzičarima, kakvi su Aleksandra i Filip.

- Filip je odabrao ime, meni se jako svidelo. A Aki ju je jako lepo prihvatio, jako je pažljiv, brižan prema njoj, tako da sam jako srećna što je tako, jer rekli su mi kako to zna da bude kada dođe drugo dete, ali je on baš dobar, dobar prema njoj, divan - rekla je Aleksandra nedavno.

