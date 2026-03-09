Srpska pevačica izgubila bebu u SEDMOM MESECU trudnoće, a nakon toga se odselila iz Srbije i napustila muzičku karijeru: Mnogo me je bolelo...

Pevačica Mira Kosovka tokom života suočila se sa velikim gubicima, a poznato je da je u sedmom mesecu trudnoće izgubila i bebu.

Naime, Mira je izgubila bebu 1999. godine, a nakon toga joj je ubijena majka, nakon čega je otišla u Australiju i pokušala da izgradi novi život, dok se dugo teško nosila sa gubitkom brata kog je mnogo volela.

- Da sam ostala ovde… Nemilosrdni su ljudi, ne obraćaju pažnju koliko povređuju osobu koja je doživela tako nešto, to je jako bolno. Bolje da se ne priča o tome,da se ne dodaje so na ranu. Desila se Australija, pala sam, a dok sam se izvukla trebalo je.

Dobar potez je bio što sam ostala, ovde bih trokirala. Kada mi je majka ubijena sećam se naslova gde su napisali: „Evo kako Mira žali majku“ ima li išta gore i morbidnije i baš je bez milosti i rekla sam: „Ajde zdravo“ - ispričala je Kosovka ranije, pa je nastavila:

- Ranije me je mnogo bolelo kada pitaju, mnogi su izgubili nekoga, kao da se to samo meni desilo. Da pevam to više ne. Održim obećanje kada me zovu u emisiju, ali ne snimam, ne mogu, neće duša. Koliko god ljudima delovao lak taj posao, težak je. Kad mi kažu da se vratim i da snimim bar jednu pesmu, koliki sam baksuz snimiću opet hit kao „Šaka ljubavi“ i onda ću morati da radim, a ne bih to podnela, to je mnogo teško. Shvatila sam da neću moći više da pevam, putujem, radim i nisam više mogla sa tim da se nosim, a srce kada neće ne može da se natera. Sigurno bih bolje živela i više para imala, ali lepa je uspomena ostala- rekla je pevačica.

Pre tri decenije, pevačica Mira Kosovka razvela se od Branka Višnjića o čemu je tada brujala domaća javnost.Mira Kosovka progovorila je jednom prilikom o burnom razvodu.

Kako se tada spekulisalo, razlog njihovog rastanka nakon 11 meseci braka bila je navodno koleginica Vesna Zmijanac, koja se "umešala u njihov odnos".

Mira Kosovka je tada odlučila da ispriča šta se zapravo dogodilo i da li je njena koleginicia zaista razlog što joj brak nije opstao.

- Ja idem srcem i zavolim, ali nisam bila sreće da to opstane kako treba i ideš dalje. Da je vredelo ne bi tako bilo, i onda niko ne bi mogao da ukrade. Taj čovek je izgubio i nju i mene i to je apsurd totalni. Barem da mu je ta druga osoba značila nešto, ali nije i šta je dobio na kraju?! - priznala je Kosovka jednom prilikom.

Autor: M.K.