Suzana Jovanović prvi put u javnosti nakon rođenja unuke, progovorila o prinovi, Saši i Zorici Brunclik: U bundi i patikama stigla na koncert Marije Šerifović (FOTO)

Suzana Jovanović zablistala je na koncertu Marija Šerifović u Beogradu. Suzana je na događaj stigla u braon bundi, dok je dole imala moderne patike.

Naime, Suzana Jovanović je svojim izgledom i energijom odmah privukla pažnju, a zatim progovorila orođenju unuke, Zorici Brunclik i Saši Popoviću:

"Porodila se za 45 minuta, Bilo je malo intimnije slavlje, pozvala sam najbliži krug prijatelja. Sin je odlično, Pitala sam ga sine, kakav je osećaj držati bebu u rukama, a on mi kaže plašim se da je ne povredim, jer je krhka i nežna. Osećaj je predivan, Marta me je podmaldila. Nisam htela da idem u bolnicu da ne odnesem neki virus i bakteriju, neka se male stabilizuju, pa da me pozovu. Pun mi je telefon slika, liči mi na Tijanu, a ima dugačke prstiće na tatu. Svi smo srećni, samo nek se desca rađaju. Nema ko nije čestitao, Ceca, Viki, Bekuta, Sanja Đorđević. Dosta mi je tuge i suza, od samo sreća i radost.

"Ima mnoge stvari koje mi nije ni pričao, odnese pare, ode uplati, kupe, ja znam ko je Sale, znam kakvog sam muža imala pored sebe" - pričala je Suzana o Saši Popoviću, a potom je govorila o Zorici Brunclik, koja se nedavno operisala.

"Nisam nažalost, poslala sam Miroljubu jednu poruku sa skupljenim rukama. Molim Boga da sve bude u redu i da budu zajedno. Ja sam kroz sve to prošla, znam kako sve to izgleda, taj kancer kao da je zarazna bolest, ne znam šta se dešava, ustvari i ne znam od čega je žena operisana. Oni se nikome ne javljaju" - rekla je Suzana Jovanović.

Suzana Jovanović slavila rođenje unuke

Sin Suzane Jovanović i njegova žena Tijana pre neki dan su postali roditelji devojčice. Slavlje povodom dolaska prinove upriličili su u porodičnoj vili na Bežanijskoj kosi gde su prijatelji pristizali kako bi podelili radost sa porodicom Popović - Jovanović.

