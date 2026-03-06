Srdačno se pozdravile!
Poznata pevačica Verica Šerifović stigla je na večerašnji koncert ćerke Marije Šerifović koji se održava u Sava Centru i prvi je u nizu koncerata povodom 8. marta, dok će sutra i prekosutra održati još dva.
Ovo je ujedno prvo pojavljivanje Verice Šerifović nakon smrti njenog bivšeg supruga Rajka, Marijinog oca, koji je preminuo u novembru prošle godine.
Verica je bila dobro raspoložena, a pri dolasku veoma se obradovala Suzani Jovanović, udovici Saše Popovića, s kojom se srdačno pozdravila i izgrlila.
Nakon toga, Verica je zauzela svoje mesto u prvom redu odakle je bodrila svoju naslednicu.
Autor: M.K.