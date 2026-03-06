Prvo javno pojavljivanje Verice Šerifović nakon smrti bivšeg muža Rajka: Pevačica stigla na koncert ćerke Marije, pa pala u zagrljaj Suzani Jovanović (FOTO+VIDEO)

Srdačno se pozdravile!

Poznata pevačica Verica Šerifović stigla je na večerašnji koncert ćerke Marije Šerifović koji se održava u Sava Centru i prvi je u nizu koncerata povodom 8. marta, dok će sutra i prekosutra održati još dva.

Ovo je ujedno prvo pojavljivanje Verice Šerifović nakon smrti njenog bivšeg supruga Rajka, Marijinog oca, koji je preminuo u novembru prošle godine.

Verica je bila dobro raspoložena, a pri dolasku veoma se obradovala Suzani Jovanović, udovici Saše Popovića, s kojom se srdačno pozdravila i izgrlila.

Nakon toga, Verica je zauzela svoje mesto u prvom redu odakle je bodrila svoju naslednicu.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.