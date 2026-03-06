AKTUELNO

Domaći

Prvo javno pojavljivanje Verice Šerifović nakon smrti bivšeg muža Rajka: Pevačica stigla na koncert ćerke Marije, pa pala u zagrljaj Suzani Jovanović (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock ||

Srdačno se pozdravile!

Poznata pevačica Verica Šerifović stigla je na večerašnji koncert ćerke Marije Šerifović koji se održava u Sava Centru i prvi je u nizu koncerata povodom 8. marta, dok će sutra i prekosutra održati još dva.

Ovo je ujedno prvo pojavljivanje Verice Šerifović nakon smrti njenog bivšeg supruga Rajka, Marijinog oca, koji je preminuo u novembru prošle godine.

Foto: Pink.rs, E-Stock/Časlav Vukojičić, Foto: Damir Dervišagić

Verica je bila dobro raspoložena, a pri dolasku veoma se obradovala Suzani Jovanović, udovici Saše Popovića, s kojom se srdačno pozdravila i izgrlila.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Suzana Jovanović prvi put u javnosti nakon rođenja unuke, progovorila o prinovi, Saši i Zorici Brunclik: U bundi i patikama stigla na koncert Marije Š

Foto: Pink.rs

Nakon toga, Verica je zauzela svoje mesto u prvom redu odakle je bodrila svoju naslednicu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.

#Marija Šerifović

#Rajko Šerifović

#Verica Šerifović

#koncert

