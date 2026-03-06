HITNA EVAKUACIJA PRETVORILA SE U NEŠTO NAJLEPŠE: Predrag Rajković supruzi Ani priredio rođendan za pamćenje u Saudijskoj Arabiji (FOTO)

Ana Rajković, supruga srpskog golmana Predraga Rajkovića, proslavila je svoj 30. rođendan, a tim povodom doživela je iznenađenje koje će pamtiti zauvek.

Iako trenutno žive u Dubaiju, gde vladaju tenzije zbog sukoba usled rata na Bliksom istoku, njen rođendan pretvorio se u jedan od najlepših trenutaka.

Ona je podelila emotivnu poruku kojom je svima stavila do znanja koliko je bila dirnuta gestom svog muža.

- Najlepse iznanđenje ikada. Hitna evakuacija pretvorila se u nešto najlepše. Hvala najboljem mužu na svetu i svima koji su učestvovali da ovo postane stvarnost. Volim vas! - napisala je Ana.

"Nikada nismo imali krizu u braku"

Inače, odnos Ane i Peđe pratili su brojni tračevi, a jednom prilikom je ona istakla da ih je to samo ojačalo.

- Nikada nismo imali krizu u braku! Svi dušmani, rasturačice brakova i ostala go*na su nas samo ojačala i hvala im na tome - napisala je ona tada.

Podsetimo, Ana je nedavno suprugu emotivnim rečima čestitala rođendan.

- Prošlo je skoro devet predivnih godina, tokom kojih smo zajedno proživeli najlepše i najteže trenutke, prebrodili brojne prepreke, ali uvek rame uz rame. Izborili smo se za sve o čemu smo sanjali, i ništa od toga ne bi bilo moguće da nisi pravi oslonac naše porodice—muž i otac kakvog svi treba da imaju. Ti si naš oslonac koji ne traži aplauz, a uvek ga zaslužuje. Ne znam kako da ti se zahvalim na svemu što si uradio i postigao za našu ne tako malu porodicu. Hvala ti što si najbolji golman, što me uvek podižeš kad padnem, što zbog tebe imamo najlepšu decu na svetu, što si čovek od reči i što si moj štit koji mi je uvek falio. Hvala ti što si zaista najbolji tata, a to je danas veoma teško biti - poručila je tada.

Autor: M.K.