Majka Milice Todorović se obratila ćerki nakon skandala zbog veze sa oženjenim: Nisu sve ćerke tatine princeze...

Milica Todorović dobila je nedavno sina Bogdana sa čovekom koji je još uvek zvanično oženjen. Milica se našla u centru skandala kada se za medije, oglasila njegova žena, a kolege i prijatelji zbog cele situacije pružali su novopečenoj mami podršku.

Majka Milice Todorović, sada se oglasila na Instagramu i poslala poruku ćerki.

- Nisu sve ćerke tatine princeze, neke su i mamine ratnice - podelila je Jasmina, a pevačica je stavila srce uz njenu objavu.

Prvo oglašavanje oženjenog dečka Milice Todorović

Podsetimo, Milica Todorović nedavno se porodila i na svet donela sina Bogdana, a o njenom ljubavnom životu od tada ne prestaje da bruji javnost jer se saznalo da je otac njenog deteta oženjen. Pre neki dan se njen partner oglasio sa snažnom porukom.

Naime, partner Milice Todorović se ne eksponira javno, ali je sa svojim kontaktima na storiju podelio citat za koji mnogi misle da se odnosi upravo na njegovu životnu situaciju.

- Miševi često zbore o lavu. Miševi tuđe živote žive. Al’ su bez daha od svog straha. Lava ne vole, al’ mu se dive - napisao je on i izazvao veliku pažnju, a ovo je ujedno bilo i njegovo prvo oglašavanje.

Autor: M.K.