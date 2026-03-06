AKTUELNO

Domaći

Majka Milice Todorović se obratila ćerki nakon skandala zbog veze sa oženjenim: Nisu sve ćerke tatine princeze...

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Milica Todorović dobila je nedavno sina Bogdana sa čovekom koji je još uvek zvanično oženjen. Milica se našla u centru skandala kada se za medije, oglasila njegova žena, a kolege i prijatelji zbog cele situacije pružali su novopečenoj mami podršku.

Majka Milice Todorović, sada se oglasila na Instagramu i poslala poruku ćerki.

- Nisu sve ćerke tatine princeze, neke su i mamine ratnice - podelila je Jasmina, a pevačica je stavila srce uz njenu objavu.

Foto: Instagram.com

Prvo oglašavanje oženjenog dečka Milice Todorović

Podsetimo, Milica Todorović nedavno se porodila i na svet donela sina Bogdana, a o njenom ljubavnom životu od tada ne prestaje da bruji javnost jer se saznalo da je otac njenog deteta oženjen. Pre neki dan se njen partner oglasio sa snažnom porukom.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

Naime, partner Milice Todorović se ne eksponira javno, ali je sa svojim kontaktima na storiju podelio citat za koji mnogi misle da se odnosi upravo na njegovu životnu situaciju.

- Miševi često zbore o lavu. Miševi tuđe živote žive. Al’ su bez daha od svog straha. Lava ne vole, al’ mu se dive - napisao je on i izazvao veliku pažnju, a ovo je ujedno bilo i njegovo prvo oglašavanje.

Autor: M.K.

#Jasmina Todorović

#Majka

#Milica Todorović

#Skandal

#tatine princeze

#ćerka

POVEZANE VESTI

Domaći

I meni se isto desilo: Pevačica pružila podršku Milici Todorović nakon što je rodila dete oženjenom čoveku

Domaći

Gospođo, čemu glumljenje žrtve?! Ana Nikolić žestoko o skandalu Milice Todorović i ženi njenog dečka: Podmuklo i perfidno!

Domaći

MI, KOJI JE LIČNO ZNAMO... Pevač razvezao jezik o Milici Todorović u jeku skandala: Ako hoćete da se ostrvite na nju, može, ali...

Domaći

Nestao... Oglasila se majka Milice Todorović, javno zamolila za pomoć (FOTO)

Domaći

Godinama su bile cimerke, a sada je stala uz nju: Pevačica podržala Milicu Todorović, progovorila o skandalu

Domaći

Oženjeni dečko Milice Todorović poslao trubače da joj sviraju pod prozorom?! Komšije u šoku