DOJAVA O BOMBI! Prekinut koncert pevača devedesetih: Policija evakuiše objekat, čeka se pojačanje

U Sportskom centru u Nikšiću večeras je prekinut koncert jer je stigla dojava o bombi, prenosi portal Radija i televizije Nikšić.

Prema navodima tog medija, nikšićki policajci trenutno evakuišu objekat i čeka se jedinica iz Podgorice koja će obaviti detaljan pregled Sportskog centra i ukoliko sve bude u redu koncert će biti nastavljen.

Večeras, sa početkom u 20 časova, trebalo je da počne koncert pod nazivom "Dance 90".Planirano je da nastupe popularni izvođači: Moby Dick, Funky G, Beat Street, Twins, DR Iggy, Duck, Ivan Gavrilović, Lina, Ella B i Zorana Pavić.

