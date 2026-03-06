ŠTA SE DESILO IZMEĐU POPOVIĆEVE UDOVICE I BRENE?! Suzana večeras nije htela ni reč da kaže o kumi, pevačica nije došla ni na pomen Saši, a kad su je pitali o dokumentarcu - zanemela i skamenila lice!

Spekuliše se da Brena Suzani nije čestitala ni rođenje unuke, a svi se pitaju jedno! Da li je došlo do razdora između kuma?

Ovih dana u domaćim medijima spekuliše se o narušenom odnosu porodice pokojnog estradnog maga Saše Popovića i muzičke zvezde Lepe Brene, koji su decenijama bili najuži saradnici, kumovi i nerazdvojni prijatelji, čija je saradnja započela još u "Slatkom grehu", a vrhunac dostigla osnivanjem i dugogodišnjim vođenjem velike produkcije. Naime, niz okolnosti u kratkom periodu naveo je javnost da razmišlja o mogućem razdoru između Popovićeve udovice Suzane Jovanović i Brene, s obzirom na to da njih dve ne žele više da odgovaraju na pitanja jedna o drugoj i o njihovim porodicama.

Brena na aerodromu nije htela da kaže ni reč o Popoviću i Suzani

1. marta, sletela je u Beograd sa suprugom Bobom Živojinovićem i sinom Viktorom, ali nije bila raspoložena za izjave. Na pitanja o tome da li je uspela da odgleda ceo dokumentarac o Saši Popoviću, kao i da li se čula sa udovicom Suzanom Jovanović, izbegla je odgovore. Samo je nemo stajala skamenjenog lica.

Nijedan član Brenine porodice se nije pojavio na pomenu Saši Popoviću

Brena se nije pojavila ni na Sašinom pomenu, kao ni ostali članovi njene porodice, dok se Suzana večeras pojavila na koncertu Marije Šerifović i nije želela da odgovara na pitanja o pevačici.

Kako prenose domaći mediji, Brena navodno Suzani nije čestitala ni rođenje unuke Marte. Suzana je večeras otkrila da su usledile mnogobrojne čestitke kolega sa estrade - Cece, Viki, Ane Bekute, Sanje Đorđević, i mnogih drugih, ali je jedno ime neočekivano izostalo - Brenino! S obzirom na krajnje čudno Brenino i Suzanino ponašanje, svi se pitaju da li je među kumama došlo do razdora i zbog čega?!

Brena i Suzana zagrljene jecale na Popovićevoj komemoraciji pre tačno godinu dana

Podsetimo, nakon autobiografskog filma o pokojniku i potresnih govora koji su držali njegovi najbliži, udovica Suzana Jovanović nije mogla da obuzna emocije, već je sve vreme plakla, a Brena se na samom kraju slomila. Ona je prišla svojoj kumi koja nije mogla da dođe sebi, te su se pevačice snažno zagrlile i zaplakale jedna drugoj na ramenu. Jecaji su odzvanjali salom, a tuga se osećala u vazduhu.

Brena je, osim što je bila bliska prijateljica i dugogodišnja saradnica Saše Popovića, takođe bila i njihova kuma na venčanju.

Inače, u dokumentarnom filmu „Sale“, Lepa Brena je otvorila svoje srce i podelila emotivne uspomene o svom dugogodišnjem prijateljstvu sa Sašom Popovićem. Ona je naglasila koliko su ona i njen suprug Slobodan Boba Živojinović bili uz Sašu od samih početaka njegovih ideja i projekata. Brena je istakla da su oni, zajedno sa svojom porodicom, pokazali koliko cene, vole i poštuju Popovića.

- Mislim da sam Saši, kao i cela moja porodica, pokazali koliko ga cenimo, volimo i poštujemo - izjavila je Brena, naglašavajući da je njihova podrška bila ključna tokom godina saradnje.

Autor: M.K.