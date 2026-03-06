AKTUELNO

NI REČ O SITUACIJI NA BLISKOM ISTOKU: Poznata Srpkinja živi sa šeikom milionerom u palati u Dubaiju, a ovo je bila njena poslednja objava

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Bivša Mis Jugoslavije, Jelena Bin Drai, već godinama živi u Dubaiju sa suprugom Saidom i decom. Jelena Bin Drai u Dubaiju živi u suvom luksuzu u velelepnoj palati, a od kako je postala neizvesna situacija na Bliskom istoku, nije se oglašavala na društvenim mrežama.

Jelena Bin Drai nije komentarisala trenutnu situaciju na svojim društvenim mrežama. Umesto toga, poslednje objave na njenom Instagram profilu fokusirane su na promociju kozmetičkih tretmana u njenoj klinici.

Živi u palati

Kuća Jelene Bin Drai i njenog muža se nalazi u delu ovog emirata pod nazivom Palm Džumeira i dok se s jedne strane nalazi put, s druge strane ona izlazi direktno na privatnu plažu. Porodica Bin Drai poseduje luksuznu palatu, kao i obdanište, bolnicu i kozmetičke salone koji su u vlasništvu ove prebogate porodice.

Luksuzna vila i imanje imaju nekoliko hiljada kvadrata i procenjuje se da vrede nekoliko stotina miliona dolara.Ispred palate u najelitnijem delu Dubaija je obezbeđenje koje ih čuva 24 sata, kao i policija.Sam ulaz u palatu je ukrašen različitim vrstama cveća i palmama, a visoke zidine u potpunosti štite privatnost i unutrašnjost.

Autor: M.K.

#Bliski istok

#Dubai

#Jelena bin Drai

#palata

#šeik

