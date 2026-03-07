PREOKRET U CRNOJ GORI! Nakon dojave o bombi, koncert se nastavlja: Oglasila se Anabela i razjasnila sve

U Nikšiću je večeras prekinut koncert u Sportskom centru zbog dojave o bombi.

Anabela Atijas, oglasila se na Instagramu, te obelodanila, da će se koncert „Dance 90“, održati u roku od sat vremena.

- Zbog dojave bombi u Sportskom centru Nikšić, koncert je privremeno odložen. Nakon bezbedonosne provere koncert će biti održan u roku od sat vremena - pisalo je u Anabelinoj objavi.

Da podsetimo, do opšte panike danas je došlo u Podgorici tokom popodnevnih sati kada je dojavljeno da je u dva tržna centra postavljena bomba. Večeras je završen protivdiverzioni pregled tržnih centara i utvrđeno je da se radilo o lažnoj dojavi, saopšteno je iz Uprave policije.

Na teren su odmah izašle nadležne ekipe MUP-a, a na licu mesta su i vatrogasci-spasioci i ekipa Hitne pomoći.

- Samo su nam odjednom rekli da izađemo napolje, u prvi mah nismo znali o čemu se radi i jako smo se uplašili. Izleteli smo iz radnji. Posle smo čuli da je stigla dojava o postavljenoj bombi, za koju se iskreno nadam da će kao i do sada biti lažna - kaže za RINU jedna od zaposlenih.

Iz policije je saopšteno da su službenici odmah reagovali po prijemu informacije i započeli provere na terenu.

