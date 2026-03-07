AKTUELNO

NAJEMOTIVNIJI TRENUTAK NA KONCERTU! Marija Šerifović posvetila ovu pesmu Halida Bešlića pokojnom ocu Rajku: Publika pevala zajedno sa njom

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: Foto/Nemanja Dedović ||

Marija Šerifović započela je seriju od tri koncerta u beogradskom Sava Centru, a već prva večer bila je ispunjena emocijama, energijom i poznatim licima. Publika, među kojima su bile i brojne javne ličnosti, uživala je u nezaboravnom muzičkom spektaklu koji je potvrdio zašto je Marija jedna od najvoljenijih pevačica na domaćoj sceni.

Prvi redovi bili su rezervisani za poznate ličnosti poput Suzane Jovanović, Suzane Perić, Ilde i Gordane Šaulić. Posebnu podršku Mariji pružila je njena majka Verica, koja je s ponosom pratila nastup svoje ćerke. Prisustvo ovih ličnosti dodatno je doprinelo glamuru večeri.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Marija je iznenadila publiku svojim prolećnim stajlingom – roze duksom i šortsom, ostajući verna svom prepoznatljivom stilu.

Najemotivniji momenat na koncertu kada je posvetila pesmu pokojnom ocu Rajku Šerifoviću, u pitanju je bila numera "Čardak" Halida Bešlića.

Foto: Pink.rs, Damir Dervišagić

„Druga strana ploče“ projekat je kojim je večeras Marija Šerifović još jednom pomerila granice koncertne produkcije.

U prepunom Sava centru od prvog takta bilo je jasno da publiku očekuje veče za pamćenje. Svetla su se ugasila, a tišinu je presekao prvi ton legendarne „Bohemian Rhapsody“grupe Queen. Smelo, grandiozno, bez zadrške – Marija je otvorila koncert numerom koja je sama po sebi muzička planina.

Autor: M.K.

