Tu je bio onaj pevač, debil.... MMA borac javno prozvao Slobu Radanović, nastao HAOS, reakcija pevača ŠOKIRALA sve

Pevač Sloba Radanović našao se na meti prozivki srpskog MMA borca Marko Bojković, i to zbog situacije koja uključuje borca Miloš Janičić i slavlje uz trubače.

Naime, Radanović je javno odgovorio na Bojkovićevu kritiku na Instagramu, gde je podelio isečak iz jednog podkasta u kojem MMA borac govori o njemu i zamerkama koje ima.

Bojković je u tom razgovoru pomenuo slavlje koje je usledilo nakon borbe u kojoj ga je Janičić porazio. Tada je, kako tvrdi, slavlje organizovano uz prisustvo UFC borca Aleksandar Rakić, ali i Slobe Radanovića, što je očigledno izazvalo njegovu reakciju.

- Tu je bio i onaj Sloba, pevač, debil brate, on me tek ne zanima, za njega me boli k*rac, ali za Rakića me baš pogodilo to, jer sam uvek imao puno poštovanje prema njemu - izjavio je Bojković.

Pevač mu nije ostao dužan, pa je uz snimak koji je podelio kratko napisao:

- Uvek ja ispaštam... - napisao je Sloba Radanović.

Podsetimo, Filip Marinkov, poznatiji kao Filarri često svojim izjavama i imidžom intrigira javnost, a sada je progovorio o stavu Slobe Radanovića kada je "Pesma za Evroviziju" u pitanju, koji je izjavio da se na ovom festivalu prikazuju iskrivljene vrednosti.

- Ja sam bio na tapeti prošle godine. Ne bih mu nešto preterano davao na značaju. Svako svojim postupcima i time kako gradi svoju karijeru, pokazuje ko je i šta je. Ako je najgore što sam uradio za svoju karijeru što sam se pojavio na nacionalnoj frekvenciji u haljini i pokažem umetnost, neka ide meni na čast. A svi znamo šta je on radio za svoju karijeru - poručio je mladi takmičar "Pesme za Evroviziju".



Autor: N.B.