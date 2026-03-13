Bila sam paketić koji je mogao dobro da se proda: Dunja Ilić o prvim koracima na estradi, otkrila kako je Marina Tucaković reagovala kada ju je upoznala

Dunja Ilić, danas Ajla Begović, za domaće medije je jednom prilikom otvorila dušu i pričala o nepoznatim detaljima iz života.

Tokom decenije pauze preživela je mnogo toga, od borbe sa alkoholom, smrti najvoljenijih, burnog ljubavnog života. Promenila je veru, ime, ali i mnoge gradove i države, a onda je odlučila da se vrati.

O saradnji sa Marinom Tucaković

Pored privatnog života, Dunja je iskreno govorila i o karijeri, te se prisetila samih početaka i osvrnula na saradnju sa legendarnom Marinom Tucaković.

- Sa 15 godina sam snimila dve pesme i obe je radila Marina Tucaković. Nešto kasnije sam počela sve da radim sama. Ona je bila legenda, sad kad se setim. Kad sam bila kod nje, pročitala sam joj neke svoje tekstove i mogla sam da primetim da joj se to poprilično dopalo. Ali kad sam počela da joj pevam, mislim da joj se to ni malo nije dopalo ali nije htela iz neke pristojnosti da mi kaže - nasmejala se Ajla i nastavila:

"Paketić koji može dobro da se proda"

- Videla je da imam neku tu harizmu i talenat za pisanje, bez obzira što ne mogu silne oktave da dosegnem. Kada se sve skupilo i sa fizičkim izgledom koji ću polako vratiti, bio je to jedan paketić koji je mogao dobro da se proda - izjavila je Ajla tada.

"Prodala sam laptop od 800 evra za viski"

Ajla Begović govorila je i o problemu sa alkoholom.

- Prelomni moment je bio kada sam završila u Napolju na ulici. Kada sam prodala apsolutno sve stvari, kada su me pokrali, uzeli mi pasoš, ja sam bila nešto duže nego što sam smela u Italiji. I plašila sam se da odem u policijsku stanicu da me ne bi deportovali, toliko mi je bilo bitno da ostanem tamo, da se ne vratim ovde. Samim tim sam završila na ulici, uzeli su mi pasoš, uzeli su mi sve, samo su je zgrabili, ali taj neki kofer je mali ostao pored mene. Imala sam neki laptop u tom koferu koji je koštao možda 800 evra. Prodala za 20 eura nekome da bih imala za viski taj dan. Spavala sam na nekom dušeku, na ulici, dva dana i onda sam otišla u policiju.

Autor: N.B.