AKTUELNO

Domaći

Vrele igre u krevetu: Ćerka pevača pozirala gola u krevetu, pratioci u šoku (FOTO)

Izvor: kurir, Foto: Instagram.com ||

Ela Dvornik, ćerka pokojnog pevača Dino Dvornik i poznata influenserka, ponovo je šokirala pratioce na Instagramu objavivši fotografiju bez donjeg veša.

Ela je poznata po provokativnim objavama na društvenim mrežama, a izgleda da je ovog puta pomerila granice. Na fotografiji je pozirala u krevetu držeći svesku na nogama, a mnogi su odmah primetili da nije nosila gaćice.

Foto: Instagram.com

Komentari su počeli da se nižu gotovo odmah, ali Dvornik se nije obazirala, kao ni do sada, budući da je nedavno sama sebe javno prozvala sponzorušom.

"Ladno nije obukla gaće", "Nosi li Ela Dvornik gaće?", "Je l' to sad ideja za gaće boje kože?", pisali su joj pratioci.

Podsetimo, Influencerka Ela Dvornik na svom Tiktoku otkrila je nedavno nekoliko detalja iz svog života i prisetila se odrastanja s pokojnim ocem, muzičarem Dinom Dvornikom.

Na slici se nalazi Dino uz „fiću“, a ispod je napisala: "Oduvek sam bila sponzoruša, tako sam pala na ovog ferarija, više smo ga gurali nego vozili. Ali imao je zvučnike za ferarija"

Autor: N.B.

#Dino Dvornik

#Ela Dvornik

#pevač

#ćerka

POVEZANE VESTI

Domaći

Ela Dvornik objavila vrele fotke iz kreveta: Slikala se u tanga gaćama, svi ostali u šoku, a ona je poručila OVO (FOTO)

Domaći

ELA DVORNIK POKAZALA NOVOG DEČKA: Objavila vrele kadrove iz spavaće sobe, blista nakon razvoda srećna u novoj vezi (FOTO)

Domaći

JA SAM STVARNO SPONZORUŠA I OD MUŠKARCA ZAHTEVAM SKUPE STVARI: Ćerka pevača šokirala priznanjem, a sad se oglasila iz Nice (FOTO)

Domaći

Bila sam u šoku: Udovica legendarnog pevača našla muža mrtvog u krevetu, otkrila potresne detalje: SKINULI SU GA I STAVILI U LIMENU KUTIJU

Domaći

Dever joj je poklonio kuću od sto hiljada evra: Udovica čuvenog pevača uživa u pravom luksuzu, za renoviranje imanja dala pola miliona (FOTO)

Domaći

Mreže gore zbog izjave udovice pokojnog pevača: Pošaljite mi muškarca koji u krevetu traje duže od sat vremena