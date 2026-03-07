Vrele igre u krevetu: Ćerka pevača pozirala gola u krevetu, pratioci u šoku (FOTO)

Ela Dvornik, ćerka pokojnog pevača Dino Dvornik i poznata influenserka, ponovo je šokirala pratioce na Instagramu objavivši fotografiju bez donjeg veša.

Ela je poznata po provokativnim objavama na društvenim mrežama, a izgleda da je ovog puta pomerila granice. Na fotografiji je pozirala u krevetu držeći svesku na nogama, a mnogi su odmah primetili da nije nosila gaćice.

Komentari su počeli da se nižu gotovo odmah, ali Dvornik se nije obazirala, kao ni do sada, budući da je nedavno sama sebe javno prozvala sponzorušom.

"Ladno nije obukla gaće", "Nosi li Ela Dvornik gaće?", "Je l' to sad ideja za gaće boje kože?", pisali su joj pratioci.

Podsetimo, Influencerka Ela Dvornik na svom Tiktoku otkrila je nedavno nekoliko detalja iz svog života i prisetila se odrastanja s pokojnim ocem, muzičarem Dinom Dvornikom.

Na slici se nalazi Dino uz „fiću“, a ispod je napisala: "Oduvek sam bila sponzoruša, tako sam pala na ovog ferarija, više smo ga gurali nego vozili. Ali imao je zvučnike za ferarija"

Autor: N.B.