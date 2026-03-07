Oglasila se Luna Đogani nakon kritika koje je dobila žena Darka Lazića: Žestoko odgovorila hejterima (FOTO)

Rijaliti zvezda Luna Đogani trenutno boravi na Maldivima , a usred brojnih komentara na društvenim mrežama povodom produženog boravka Darka Lazića i njegove supruge Katarine Lazić na istoj destinaciji, odlučila je da javno iznese svoj stav i pruži im podršku.

Darko i Katarina su sa ćerkom produžili boravak na Maldivima jer nisu uspeli ranije da pronađu avionske karte za povratak u Srbiju, zbog poremećaja u avio-saobraćaju izazvanih situacijom na Bliskom istoku. Dok su jedni u komentarima pružali podršku porodici Lazić, drugi su ih kritikovali zbog objava sa luksuzne destinacije.

Posebnu pažnju izazvao je komentar u kojem su ih pojedinci nazvali "izbeglicama sa Maldiva", na šta je Katarina odlučila da reaguje.

– Zanimljivo je kako nam je tuđe putovanje problem, a sopstvena sujeta i ljubomora prolaze bez carine. Možda je neko samo vredno radio celu godinu i zaslužio da sebi i svojoj deci priušti putovanje, pa makar to bilo i Srebrno jezero ili Maldivi – poručila je Katarina putem društvenih mreža.

Ona je potom dodala da karte za putovanja ne kupuju komentari i zavist, već novac zarađen radom, te je poručila kritičarima da "spakuju svoje frustracije" dok se oni spremaju za povratak kući.

U raspravu se uključila i Luna Đogani, koja se, kako prenose korisnici mreža, složila sa Katarininim stavom i kratko prokomentarisala situaciju.

- Složiću se sa Katarinom i samo ću dodati: Strašno kakav smo narod – napisala je Luna, jasno stavivši do znanja da podržava porodicu Lazić i da smatra da su negativni komentari nepotrebni.

Pevač Darko Lazić trenutno sa suprugom Kaćom i ćerkom Srnom boravi na Maldivima,Iako je cela situacija uticala na njihov odmor, oni su se sad oglasili i otkrili da su trenutno dobro

- Sada smo odlično, jer smo trenutno van opasnosti. Imali smo paniku i nije svejedno. Bilo je pitanje kako ćemo se vratiti kući i to nam je bilo najbitnije od svega, a sada kada smo već našli kako da se vratimo sada je mnogo lakše. Sve se ovo dešava – iskren je bio Darko, koji dodaje:

- Ovo sve će da promeni ceo svet, jer ovo nikome neće biti dobro. Nije ovo dobro ni za koga, ali na ovo ne može niko da utiče. Pratimo informacije oko svega ovoga, ali moram reći da je dosta toga veštačka inteligencija i stvarno dosta toga više ne mogu ni da raspoznam. Pratim sve i mogu reći da sam dva dana konstantno pratio što me je dosta i opteretilo – otkrio je on, dok Kaća otkrila da joj je velika olakšica što je upravo ćerka sa njima.

- Ne pratim ništa, jer neću da se opterećujem. Mnogo mi je lakše što smo svi ovde porodično, jer da je Srna sada u Srbiji i da moramo duže da ostanemo, kao što moramo ja bih verovatno poludela, jer bi me tražila mnogo i sada mi je iskreno lakše.

Autor: N.B.