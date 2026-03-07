Jako sam žalosna, produžili odmor: Barbara Bobak oplela po kolegama koji su na Maldivima i Tajlandu, priznala da ju je poterao maler

Barbara Bobak je pred nastup u kafani priznala da je imala užasan dan. Ona se nije libila da progovori o svom strahu, a da dan bude "još gori", tokom intervjua se toliko prepala da je vrisnula koliko je mogla.

Barbara Bobak kaže da su "zvezde krive" što ima loš dan, a za sve što se uhvati prosto joj ne ide.

- Zbog retrogradnog Merkura. Ovo mi je bio najgori dan u životu. Zbog čega meni danas sve toliko ide naopako. Znači, krenuli smo na put. Kolega iz benda je zaboravio obuću pa smo se vraćali, pa smo onda došli i čovek za smeštaj nas je ispalio. Onda smo tražili neke druge smeštaje i poslali su nas negde sačuvaj Bože. Jedva sam stigla, na kraju sam se presvlačila u kombiju ispred restorana. Jako je teško u takvim trenucima ostati profesionalac. Oblačila sam Balensijagu u kombiju ispred ćevabdžinice, kaže Barbara koja nije krila nervozu zbog svega:

- Dok pričam sa vama nabacim taj neki refleksni kao "poker face", posle toga ću verovatno da popijem jednu votku da se smirim malo pa da izađem da pokidam.

Mnogi su pohvalili njenu liniju.

- Nije još savršenstvo.. Ne postoji nikakav recept, ne postoji nikakav hek. Jednostavno ono sve što kažu najdosadnije, najsuvoparnije, najdosadnija hrana moguća. Treniranje svaki dan bukvalno bez izuzetka i to je to. Samo krene posle nekog vremena da spada - ističe pevačica koja je promenila i boju kose.

- Zato što mi je jako dosadna i bezlična bila moja kosa i onda sam htela malo promene. Nije ni zbog kakve ljubavi, nije ni zbog kakvog razočarenja, nisam poludela niti bilo šta, nego mi je samo bilo dosadna moja kosa. Imala sam puno slobodnog vremena i kao eto hajde.

Na pitanje o novom dečku priča šturo.

- Ja sam uvek srećna. Pitajte se. Možda imam, možda nemam. Šalim se, neće biti večeras na nastupu, nije iz javnog života ne daj Bože. Neću ga otkriti do veridbe ili svadbe, nisam imala lepo iskustvo sa javnom vezom i ne bih se u to upuštala ponovo, rekla je Barbara aludirajući na svoju turublentnu vezu sa pevačem Darkom Lazićem.

Onda je intervju prekinuo njen vrisak kada je videla smrdibubu.

- Možete li da je ubijete. Bojim se, nervira me taj smrad, uplela mi se u kosu dva puta - rekla je Barbara pa počela da beži, a nakon toga je oplela po kolegama koji su zarobljeni u Dubaiju i na Maldivima:

- Jako sam žalosna. Sigurno biste pre bili zarobljeni na nekoj egzotičnoj destinaciji nego tamo da bacaju bombe po vama. Tako da mislim da treba fokus da bude više na tim ljudima koji su tamo gde se sve dešava. Sad ako je neko ostao par dana više na odmoru pa mu je to možda napravilo neki problem... - rekla je ona.

Barbara je otkrila da ima strahove, osim smrdibube što smo mogli videti i od žaba.

- Imam strah od žaba i i gubitka dragih ljudi, odnosno smrti. Tako, bojim se smrti jako. Imam neki iracionalan strah od smrti. Da. A žaba, kao mala sam krenula da obuvam klompu. Bila mi je napolju klompa. Bilo je leto. I ovako sam da sad nabijam nogu i nešto neće i neće i neće. I ja ovako podignem. Ogromna krastača mi je bila u klompi. Ja sam tu klompu toliko bacila da je završila kod komšije u susednom dvorištu. Tako da od tad ne mogu žabe.



Autor: N.B.