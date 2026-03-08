KAKVE SCENE! Desingerica lupa glavom o binu, svi u šoku!

Načisto povileneo.

Nakon što je Aleksa Marković završio svoj nastup, žiri je oko njega bio podeljen. A onda je Desingerica izašao na scenu da mu oči u oči objasni šta treba da promeni.

- Energija ti je t*ki - počeo je Despić.

Onda su se Bosanac i Jelena pobunili što on priča, što je Desingericu dovelo do ludila.

- Zašto nas uvek maltretira ovaj čovek - rekla je Jelena, a Đani je krenuo da se pomeri.

- Đani vrati se, sad će on da ućuti za 10 sekundi - rekla je Bojana.

- Pa sačekajte, ubiću se, kunem ti se, zaklaću se po vratu - rekao je Despić i počeo da glavom lupa o binu.

- Zašto radiš ovo pred Đanijem, pobeći će nam Đani kao Zoltan - rekla je Jelena.

Autor: R.L.