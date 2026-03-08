AKTUELNO

Domaći

KAKVE SCENE! Desingerica lupa glavom o binu, svi u šoku!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Načisto povileneo.

Nakon što je Aleksa Marković završio svoj nastup, žiri je oko njega bio podeljen. A onda je Desingerica izašao na scenu da mu oči u oči objasni šta treba da promeni.

Foto: TV Pink Printscreen

- Energija ti je t*ki - počeo je Despić.

Onda su se Bosanac i Jelena pobunili što on priča, što je Desingericu dovelo do ludila.

- Zašto nas uvek maltretira ovaj čovek - rekla je Jelena, a Đani je krenuo da se pomeri.

- Đani vrati se, sad će on da ućuti za 10 sekundi - rekla je Bojana.

- Pa sačekajte, ubiću se, kunem ti se, zaklaću se po vratu - rekao je Despić i počeo da glavom lupa o binu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto radiš ovo pred Đanijem, pobeći će nam Đani kao Zoltan - rekla je Jelena.

Autor: R.L.

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Zadruga

Potresne scene u Eliti: Lepi Mića potpuno klonuo duhom nakon rasprave sa Aneli, uopšte ne dolazi do vazduha (VIDEO)

Zadruga

Ne može da se sabere: Gastoz i Miljana izbacili Anđelu iz takta, ona doživela nervni slom! (VIDEO)

Zadruga

Popustile kočnice: Ivan duboko razočaran podrškom učesnika, ne želi da više bude deo Elite! (VIDEO)

Zadruga

Zatreskani do ušiju: Gastoz izgubio dodir sa realnošću, Anđelu ne ispušta iz zagrljaja! (VIDEO)

Zadruga

Folirao je da POVRAĆA KAD NAS JE VIDEO! Bora otkrio kakve LJUBOMORNE SCENE mu Uroš pravi, Janjuš u šoku! (VIDEO)

Domaći

ŽIVOTINJA NIJE DEO MOG NASTUPA, MOLIM DA SE… Desingerica za Pink.rs otkrio kako je ovca dospela na binu na njegovom nastupu, otkrio šta se zapravo des