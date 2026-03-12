CENA USPEHA JE ODRICANJE: Sneki otkrila da je put javnih ličnosti posut trnjem, priznala o čemu žene moraju uvek da vode računa

U novom izdanju emisije Magazin In, voditeljka Sanja Marinković je ugostila Katarinu Grujić, Ivanu Bum Nikolić, Snežanu Sneki Babić, Biljanu Obradović i Sandru Božić.

Sanja je svojim gošćama postaviljala vruća pitanja, a prvo pitannje ticalo se njihvog uspeha. Koliko košta na našim prostorima biti žena koja je uspešna - upitala je Sanja.

- Košta mira i košta što mislite da ste uspeli da će vas svi voleti, to nije tako. To je litica i planina svega što je moralo da se pređe, mnogo je suza bilo - rekla je Sandra.

- Ogromna je cena, bilo je odricanja, ali mislim da mi žene koje smo izložene javnosti imamo još veću cenu jer mi moramo da pazimo o svemu, gde smo, šta smo, sa kim smo. - rekla je Sneki.

Autor: N.B.