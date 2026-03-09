VIŠE NE DAM NA SEBE: Katarina Grujić priznala koliko se promenila od početka karijere, otkrila da je mnogo puta prećutala

U novom izdanju emisije Magazin In, voditeljka Sanja Marinković je ugostila Katarinu Grujić, Ivanu Bum Nikolić, Snežanu Sneki Babić, Biljanu Obradović i Sandru Božić.

Sanju je u jednom momentu zanimalo da li su njen gošće nekada morale da prećute neke stvari.

- Koliko toga ste morali da prećutite? - upitala je voditeljka.

- Mnogo sam morala da prećutim i progutam, ali to kada sam bila mlađa, ali sada više ne dam na sebe. U ovom poslu moram imati svoj glas - rekla je Kaća.

- Mi smo žene, šta god da uradimo, ko nas voli, voleće nas, a oni koji nas ne vole, neće nas nikada voleti - rekla je Biljana.

- Velika je odgovorinost, košta dosta živaca, pogotovo ako ste lepa žena, ima previše predrasuda, ali morate da budete jaki i uvek mora da se dokazuje, ali dobro mdokazaću se - dodala je Ivana.

- Danas se ljudi plaše da možeš biti bolji od njih i onda krenu još više da osuđuju - dodala je Kaća.

- Meni su moje bivše prijateljice zamerale što sam ambiciozna - rekla je Ivana.

Autor: N.B.