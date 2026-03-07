Sabotirali su nas: Anabela progovorila o dojavi o bombi na koncertu u Nikšiću, otkrila sve detalje

Koncert "Dance 90", koji je sinoć trebao da počne u 20 časova u Sportskom centru u Nikšiću, privremeno je prekinut zbog dojave o postavljenoj bombi.

Policija je odmah reagovala i sprovela evakuaciju objekta kako bi obavila bezbednosnu proveru.

Domaći mediji stupili su u kontakt sa Anabelom Atijas, koja je bila jedan od izvođača, a ona je otkrila više detalja o tome šta se sinoć tačno dogodilo.

- Održan je koncert, moralo je samo da se prokontroliše mesto gde smo trebali da nastupamo. Ovo je bio samo jedan uzaludan pokušaj da se uništi koncert, ali ipak sve je prošlo u najboljem redu. Iako je početak kasnio za sat vremena, najbitnije je da se na kraju održalo. Bilo je zaista veliko interesovanje, nekome je to zasmetalo, te je mislio da je ovo najlakši način sabotiranja. Došla je policija s psima, sve je trajalo nekih pola sata - otkrila je Anabela za domaće medije.

Autor: N.B.