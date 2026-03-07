Sloba Vasić izašao iz bolnice: Nakon borbe sa anksioznošću pušten kući, a evo kako sada izgleda (FOTO)

Folk pevač Sloba Vasić, koji je pre nekoliko dana hitno hospitalizovan usled narušenog zdravstvenog stanja, uspešno se oporavio i napustio je bolnicu. On se već vratio svakodnevnim aktivnostima, pa je pokazao gde provodi vreme.

Iako je iza njega izuzetno težak i stresan period, Sloba Vasić nije želeo da razočara svoju publiku te je odmah nastavio sa poslom. On je sinoć već održao nastup, a ono što je svima zapalo za oko jeste da je pevač vidno smršao i da gotovo ne liči na sebe.

Sloba sa koleginicom na nastupu

Podsetimo, pevač je u prethodnom periodu uspeo da skine neverovatnih 50 kilograma, a taj trend gubitka težine očigledno se nastavio i nakon izlaska iz bolnice.

Borba sa anksioznošću ga je oborila u krevet

Pevač je nedavno primljen u bolnicu nakon što je usled stresa izgubio svest. Njegova menadžerka Ajla tada je obavestila javnost da se Sloba već duže vreme bori sa anksioznošću, te da je zbog iscrpljenosti i pojačanog stresa došlo do naglog pogoršanja njegovog stanja.

- Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod lekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali - rekla je Slobina menadžerka Ajla.

Imao operaciju želuca i danima nije jeo

Pevačeva velika vizuelna transformacija prvenstveno je rezultat operacije smanjenja želuca kojoj se svojevremeno podvrgao u Turskoj. On je ranije otvoreno priznao da mu je prekomerna težina ozbiljno ugrožavala svakodnevicu:

- Bolele su me kosti, noge od stajanja... Jedeš, jedeš i jedeš pa ti bude loše koliko si jeo. A zato sam i došao u ovu situaciju da sam bukvalno morao da uradim operaciju želuca - ispričao je tada Sloba.

Nakon te intervencije, Vasić danima nije smeo ništa da jede, što mu je psihički veoma teško palo, ali mu je pomoglo da u prvom mahu skine 8 kilograma i započne novi, zdraviji život. Sada je lakši za više od 50 kilograma.



Autor: N.B.