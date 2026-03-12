Grudi u osipu i tamnim modricama: Poznata pevačica ima prirodne sedmice, snimila dekolte i zabrinula sve (FOTO)

Pevačica Nives Celzijus požalila se da je noć pred važno snimanje dobila alergijski osip po grudima, a na levoj dojci pojavila joj se i modrica.
Nives je veoma aktivna na društvenim mrežama gde svakodnevno objavljuje provokativne snimke i fotografije.
Gotovo uvek su u prvom planu njene prirodne, bujne grudi, koje Hrvatica ponosno ističe.
Međutim, sada se zbog njih našla u problemu i odmah se požalila svojim pratiocima na Instagramu.
- Danas snimam nešto u brusthalteru i sinoć dobijem najodvratniji alergijski osip, ali to nije sve - navela je Nives Celzijus i dodala:
- Imam i neku masnicu na s*si, koju ne mogu da objasnim. Ne znam odakle je, da sam bar nešto radila - rekla je Nives Celzijus.
Ona je u kameru pokazala poprsje prekriveno osipom, a zatim pomerila sako kako bi pokazala veliku zelenu modricu.
Autor: Nikola Žugić