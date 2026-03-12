AKTUELNO

Grudi u osipu i tamnim modricama: Poznata pevačica ima prirodne sedmice, snimila dekolte i zabrinula sve (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Telegraf.rs, Foto: Instagram.com/nivescelsius ||

Pevačica Nives Celzijus požalila se da je noć pred važno snimanje dobila alergijski osip po grudima, a na levoj dojci pojavila joj se i modrica.

Nives je veoma aktivna na društvenim mrežama gde svakodnevno objavljuje provokativne snimke i fotografije.

Gotovo uvek su u prvom planu njene prirodne, bujne grudi, koje Hrvatica ponosno ističe.

Međutim, sada se zbog njih našla u problemu i odmah se požalila svojim pratiocima na Instagramu.

- Danas snimam nešto u brusthalteru i sinoć dobijem najodvratniji alergijski osip, ali to nije sve - navela je Nives Celzijus i dodala:

- Imam i neku masnicu na s*si, koju ne mogu da objasnim. Ne znam odakle je, da sam bar nešto radila - rekla je Nives Celzijus.

Ona je u kameru pokazala poprsje prekriveno osipom, a zatim pomerila sako kako bi pokazala veliku zelenu modricu.

Autor: Nikola Žugić

#Nives Celzijus

#Osip

#grudi

#modrice

#pevačica

