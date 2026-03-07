Bivši dečko Katarine Grujić postao otac po drugi put! Manekenka na svet donela devojčicu, naslednici dali ime sa najnežnijom simbolikom

Bivši dečko naše poznate pevačice, Katarine Grujić, poznati stomatolog i bivši učesnik rijalitija "Farma", postao je otac po drugi put!

Boris Stamenković, nekadašnji momak naše pevačice Katarine Grujić i njegova supruga, manekenka Milana Kozarev, dobili su drugo dete. Oni su lepe vesti podelili na mrežama.

Boris i Milana već imaju dete, u pitanju je dečak, kom su dali ime Viktor, a sada je ponosna mama na svet donela devojčicu kojoj su roditelji odlučili da daju ime Irina.

Simbolika imena Irina

Vjeruje se da je Irina ona koja donosi mir, ona koja je spokojna i mirna, ona koja je blaga i nježna, ona koja miri druge, ona koja je miroljubiva, ona koja je blažena, plemenita i spokojna osoba.

Autor: Nikola Žugić