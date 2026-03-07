AKTUELNO

Izbacila bih ga GOLOG napolje: Naša pevačica bez zadrške progovorila o navodnoj preljubi Marka Gačića: Uzela bih mu kuću i auto...

Foto: Instagram.com

Nedavni razvod na domaćoj estradi između pevača Marka Gačića i njegove supruge Goge podigao je veliku prašinu, naročito nakon što je Marko javno priznao da je varao ženu.

Iako je pevač pokušao da objasni situaciju rečima da je prevario suprugu jer se zaljubio, te demantovao glasine da je afera bila sa koleginicom Ninom Vlajković, njegov potez naišao je na oštre osude. Goga je, sa druge strane, izjavila da nije ništa slutila i da je čak podržavala Markov i Ninin duet.

Foto: Instagram.com

Ovaj skandal prokomentarisala je i njihova koleginica Barbara Bobak, koja nakon svog nastupa nije imala ni malo razumevanja za Markove postupke, ocenivši ih kao apsolutno neoprostive. Barbara je potpuno iskreno i bez dlake na jeziku iznela svoj stav o situaciji u kojoj se našla Goga:

- Uvek muškarci prave gluposti. Žao mi je što je ona to preživela i bilo ko ko doživi to od svog partnera, još kad rodiš čoveku decu, a tako ti vrati. Stvarno mi je krivo. To je neoprostivo - izjavila je Barbara.

Na pitanje kako bi ona reagovala na Goginom mestu i da li bi nastavila da živi u kući muževljevih roditelja nakon preljube, Barbara je dala vrlo oštar i jasan odgovor:

- Ma ja bih mu uzela kuću i kola i skinula bih mu kožu s leđa i cipele i čarape sa nogu. Izbacila bih ga golog i bosog napolje - poručila je pevačica.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: Nikola Žugić

