Aca Kos napravio prekršaj! Objavio snimak i ispalio se, ljudi besni zbog prizora (FOTO)

Blizak prijatelj političara Čede Jovanovića, Aca Kos napravio je haos na Instagramu kada je objavio snimak iz auta!

Aca Kos podelio je video sa Čedom na kojem Jovanović peva iz sveg glasa i pokazao kako se dobro zabavljaju na svakom koraku. Ipak, njegovim pratiocima zapalo je za oko nešto drugo. Naime, mnogi su primetili da Kos nije vezao pojas tokom vožnje, dok je Jovanović to učinio.

"Stavi pojas, valjda je to zakon", "Bez pojasa, brate", "Coa se ispalio, snima, a nije vezao pojas", pisali su mu u komentarima, na koje on nije reagovao.

"Letelo je sve što je moglo da leti, čovek me je napao, tresao sam se"

Podsetimo, Čeda je za medije otkrio sve detalje tuče i istakao da je "letelo sve što je moglo da leti u kafiću". Čeda je priznao da se prvi put u životu tresao i da je ovo prvi put da se sa nekim porečkao u restoranu.

- Kad se sve to meni desilo, razmišljam zašto se to meni desilo. To je krst koji nosim i ne bih da se menjam. Pozvao me je prijatelj juče da popijemo kafu. Ušli smo u kafić u kom se okupljaju advokati. Seli smo za sto, ja sam u onoj gužvi krenuo do šanka da uzmem još jedno piće. Jedan čovek mi je rekao "Čedo, zdravo", a drugi je krenuo da me vređa. Uglavnom su bile uvrede na račun dece, moje Jelene. Barabe očekujem oko 3 ujutru, a ne oko Palate pravde - rekao je Čeda i nastavio:

Sklonio sam se u stranu, umio sam se, tresao sam se kao retko kada u životu. Sve mogu da podnesem, ali ponižavanje teško. Izašao sam napolje. Ovo mi je prvi put u životu da sam se sa nekim porečkao u restoranu. Rekao mi je da sam sad sam i da nemam obezbeđenje. Čovek me je napao. Teško mogu da opišem šta se desilo, ja molim institucije da puste snimke. Letelo je sve što je moglo da leti.

Autor: Nikola Žugić