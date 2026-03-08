Bila sam očajna, ona prodaje intimu: Svekrva iznela šok tvrdnje o našoj poznatoj pevačici: U crkvi je pravila šaradu...

Bivša svekrva iznela je svojevremeno šokantne detalje o odnosu s Majom Nikolić!

Maja Nikolić, popularna srpska pevačica dva puta je bila u braku, a iz dve zajednice dobila je dvojicu sinova Novaka i Lazara. Ipak, čini se da Maja nije bila miljenica svoje svekrve. Lazara je dobila sa drugim suprugom Vukom Kandićem, a davne 2011. godine dok se Maja takmičila u rijaliti šou programu "Farma", njena bivša svekrva otkrila je šokantne detalje njihovog odnosa.

- Kada nam je Vuk rekao da će se oženiti njome, bili smo u šoku, da ne kažem očajni. O njoj nisam znala gotovo ništa, ali sam se raspitala i čula da je u Beograd došla iz provincije kako bi napravila karijeru. To je bio njegov izbor - iako smo mu objasnili ko je ona, rekao je da je voli i pustili smo ga da se oženi - započela je tada bivša svekrva pevačice, koja je inače poznata beogradska novinarka.

"Na crkveno venčanje nismo bili pozvani"

- Kada ju je Vuk doveo da je upoznam, došla je obučena za scenu, kao da je trebalo da nastupi u kabareu. Ogroman dekolte, afektiranje...Ma... Bila sam iznenađena, ali to je ona. Sledeći naš susret bio je na njihovom građanskom venčanju, a na crkveno nismo bili pozvani. Ona je od venčanja u crkvi pravila šaradu, samopromociju i šou. Mi nismo ni želeli da učestvujemo u tome. Priče da je velika vernica zaista su smešne. Iskreno mislim da se tu radi o čistom poziranju i pomodarstvu i da ona nije ni prošla pored Biblije. Jer da je ona vernica, nikada ne bi lagala kao što je to činila- pričala je ona za Svet, pa dodala:

- Najstrašnije od svega jeste to što je ona zaista talentovana pevačica, a od sebe je napravila nešto sasvim drugo. Ići od rijalitija do rijalitija i zarađivati pare prodavajući svoju intimu, užasna je stvar. Nikoga ne osuđujem, ali mi nije jasno šta je u njenoj glavi i zašto svoj glas nije iskoristila u neke bolje svrhe. Mene nije sramota zbog nje, ali ne mogu isto da tvrdim za Vuka. Ali, šta ću mu ja, kako seješ, tako žanješ, on ju je birao - glasila je ispovest svekrve Maje Nikolić za pomenuti tabliod, dok je sa druge strane pevačica jednom prilikom.

"Moja najveća nagrada su moji sinovi"

- Ne kajem se jer nisam imala bolje izbore u vreme kada sam bila mlađa. Uostalom, zbog svih tih odluka ja sam danas ovo što jesam. To je bio moj put. Svakako se ne bih vraćala u prošlost jer to ne možemo da ispravimo. Moja najveća nagrada su moji sinovi, Novak i Lazar. Stojim iza izreke: "Bolje dobar razvod, nego loš brak“. Ne patim ni zbog jedne svoje odluke jer sam sve radila od srca i iz ljubavi - rekla je Maja svojevremeno.

Autor: Nikola Žugić