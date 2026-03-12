AKTUELNO

Neki kažu proći će, neki... Naša pevačica u agoniji zbog zdravstvenih problema: Oglasila se sa klinike i objavila fotku kako leži na krevetu

Naša pevačica Marina Visković već neko vreme vodi borbu sa zdravstvenim problemima, a nedavno je zabrinula fanove kada je viđena u Kliničkom centru na odeljenju neurologije.

Kako se pisalo, pevačici velike probleme pravi upaljen nerv u vratu, kao i diskus hernija. Ipak, čini se da problemi još uvek nisu u potpunosti rešeni. Sudeći po njenoj najnovijoj objavi na društvenim mrežama, Marina i dalje traži način da se izbori sa ovim zdravstvenim izazovom.

- Hvala vam svima na odgovorima za herniju. Neki kažu proći će, neki kažu nauči da živiš sa tim. Ništa, jedino mi preostaje da dam sve od sebe i pomolim se Bogu - napisala je Marina Visković.

Njena objava izazvala je veliku podršku fanova, koji su joj u komentarima poželeli brz oporavak i poslali brojne poruke ohrabrenja.

"Stvarno ne znam u čemu je problem, išla sam kod svih mogućih doktora"

Ekipa jednog medija pre dva dana srela je Marinu Visković na aerodromu, nakon što se vratila sa nastupa koji joj je bio zakazan prethodnog vikenda.

- Ja sam stvarno neko ko ne kuka i može da trpi i bol i sve, ali ovo što sam ova dva dana radila, i nastupala pod ovim bolovima ja bih sada sama sebi čestitala. Stvarno ne znam u čemu je problem, išla sam na sve terapije i kod svih mogućih doktora ovih dana, videćemo. Sutra ujutru imam zakazano, nadam se da će neko nešto da uradi, ne osećam celu ovu ruku, stranu. Da baš se čudim s obzirom da nikada nisam imala povredu treniram i radim s težinama, nekad se ono blago ušinem , ali ovo je toliki bol konstantan koji ne prolazi, ja sam cela mokra ovo je strašno. Da sam znala da će biti ovako otkazala bih nastupe - rekla je Marina tada.

