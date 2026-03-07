EVO KOLIKA JE PENZIJA SUZANE MANČIĆ! Ovaj iznos voditeljki svakog meseca legne na račun u banci: Nekome sam se izlanula

Jedno od najpoznatijih televizijskih lica na ovim prostorima svakako je Suzana Mančić, koja je decenijama bila deo domaće medijske scne. Svojom harizmom i prepoznatljivim stilom ostavila je snažan trag na televiziji.

Uprkos tome što danas živi znatno povučenije nego ranije, interesovanje javnosti za Suzanin privatni i poslovni život i dalje je veliko. Nedavno je otvoreno govorila o finansijama i otkrila koliku penziju prima nakon dugogodišnjeg rada u medijima.

- Nekad imaš novca pa sebi priuštiš nešto što želiš, ali i nemati nije strašno. Strašno je kad nemaš za lek, za neke osnovne stvari, ali hvala Bogu, penzija stiže. Nekom sam se izlanula kolika mi je penzija, onda su portali goreli kao „skandalozno kolika je penzija Suzane Mančić, 53.000“. Pa dobro, za ne daj Bože, žive ljudi od tolike penzije - otkrila je nedavno.

Nakon više od 50 godina rada, Mančićeva je ponosna na sve što je stekla.

- Imala sam racionalni i štedljivi momenat, da ne kažem piroćanski. Pola sam trošila, pola stavljala sa strane, tako da sam u životu uglavnom sticala. Od te penzije može da se živi, pogotovo kad radiš još nešto sa strane- tvrdi voditeljka.

"Izgubila sam nevinost sa 16 godina"

Suzana je u mladosti bila s*ks simbol, a jednom prilikom govorila je o mladosti i periodu pre nego što je postala popularna. Ona je tom prilikom otkrila sa koliko godina je izgubila nevinost i priznala da je ludo bila zaljubljena u tog momka.

- Tada završavate jedan život i započinjete drugi. Meni je prvi put bilo prelepo, a izgubila sam nevinost sa 16 godina. Toliko sam bila zaljubljena u tog dečka da sam želela samo njemu da se dam. U to vreme je donja granica bila 16 godina i moram da kažem da sam jedva čekala da napunim toliko da bih sa njim uživala - rekla je Suzana za medije tada.

Autor: Nikola Žugić