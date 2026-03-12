Srna Lango (54) pokazala lice bez šminke: Objavila sliku u prirodnom izdanju i komentari pljušte: Eto vam bez filtera (FOTO)

Glumica Srna Lango (54) ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, ali ovog puta bez glamura, šminke i filtera!

Popularna umetnica Srna Lango je, naime, odlučila da sa svojim pratiocima podeli potpuno prirodno izdanje i pokaže kako izgleda kada se kamere ugase. Na fotografiji koju je objavila sa jednom tretmana vidi se Srna u opuštenom izdanju, bez trunke šminke, sa blagim osmehom i prirodnim svetlom koje dodatno naglašava njene crte lica.

Upravo ta iskrenost i spontanost izazvale su lavinu reakcija.

- Eto vam bez filtera - napisala je kratko uz fotografiju, a komentari su ubrzo počeli da se nižu.

"Imam dva divna bivša muža"

Glumica Srna Lango svojevremeno je u emisiji kod Sanje Marinković rekla da ima dva divna bivša muža, a ova njena izjava bila je mnogima simpatična.

- Ja ne znam šta nije jasno. Ja sam imala dva divna braka i imam dva divna bivša muža, trenutno nemam trećeg, ali Bože moj - rekla je Srna Lango koja je bila u braku i sa glumcem Irfanom Mensurom. Kada je naša čuvena glumica upoznala svog bivšeg supruga, istaknutog glumca Irfana Mensura, oboje su imali decu iz prethodnih brakova: ona sina Aleksu, on sina Filipa, a onda su dobili sina Pavla.

"Bilo bi strašno kada bih vam rekla na šta sam i dan danas spremna za glumu da radim"

Na pitanje da li je spremna ne veliku transformaciju zarad uloge iz snova, nedavno je odgovorila:

- Već sam ih radila, i gojila se i mršavila i šišala, farbala u plavo... Bilo bi strašno kada bih vam rekla na šta sam i dan danas spremna za glumu da radim. To je toliko moje utočište, ta stvar koja se glumom zove u mom životu, da je neukusno koliko sam spremna za to da uradim. Naravno, treba nešto da isprovocira na papiru i vrsta uloge. Gojila sam se po 10 kg, mršavila 50 kg... Zabavlja me da se poružnim, uvek zamolim kad mi neko piše uglogu ako može da je grozna, gadna, blatnjava , ružna, da ima brkove... - otkrila je Lango.

