NATAŠA BEKVALAC U PIDŽAMI ŠETA GRADOM! Pevačica iznenadila stajlingom na ulicama Beograda: Ovakva je otišla na probu (FOTO)

Pop zvezda Nataša Bekvalac, koja je decenijama unazad prepoznatljiva po svom besprekornom stilu i eleganciji, potpuno je iznenadila javnost svojim najnovijim pojavljivanjem.

Novosadska barbika, Nataša Bekvalac, je na ulice Beograda izašla u potpuno neočekivanom stajlingu za napolje – ni manje ni više nego u pidžami. Iako su mnogi u prvi mah pomislili da je u pitanju neki novi, ekscentrični modni trend, iza ovog hrabrog i opuštenog autfita zapravo se kriju užurbane pripreme za predstojeći nastup.

Detalje ove simpatične situacije i deo atmosfere pred koncert otkrila je Natašina sestra Kristina, koja je zabeležila kako izgledaju pripreme pred jedan nastup.

- Ona je krenula u pidžami na probu kostima za večeras - navela je Kristina na Instagramu, objasnivši pratiocima zbog čega se pevačica odlučila na ovakav korak.

Ovim nesvakidašnjim potezom, Nataša je još jednom dokazala da nema kompleksa i da su manjak vremena i jurnjava neizostavni deo estradnog života. Takođe, šminkanje i sređivanje kose takođe je provela u pidžami, a onda je uveče zasijala u crvenoj haljini.

Autor: Nikola Žugić