Sve u znaku dinosaurusa! Ana Sević sa suprugom napravila sinu rođendan iz snova, pa pozirala s koleginicama (FOTO)

Naša pevačica Ana Sević i njen suprug, biznismen Daniel Nedeljković, priredili su raskošnu proslavu povodom rođendana svog sina Simeona.

Iako je mališan rođendan proslavio nekoliko dana ranije, slavlje je organizovano naknadno kako bi sa porodicom i prijateljima obeležili ovaj poseban dan.

Njihov sin napunio je četiri godine, a ponosni roditelji potrudili su se da sve izgleda kao prava bajka za najmlađe goste. Dekoracija, zabava i brojni detalji bili su pažljivo osmišljeni, pa se moglo primetiti da Ana i Daniel nisu štedeli kada je u pitanju proslava rođendana njihovog naslednika. Za dečaka je dekoracija bila u zelenim tonovima, a sve je bilo u znaku dinosaurusa - verovatno Simeonu omiljenim sada.

Ana zatim uslikala i sa koleginicom Jelenom Kostov i ženom svog kolege Milana Dinčića Dinče, Jelenom. Voditeljka je bila u kežual stajlingu, beloj običnoj majici i širokim farmerkama, a sve je ukombinovala uz visoke štikle.

Autor: Nikola Žugić