Danas se navršava šest godina od smrti Mice Trofrtaljke! Iznosila je džakove para, a goste terala pištoljem: Ovo je priča čuvene pevačice koja je pevala Titu i Jovanki

Mica Trofrtaljka bila je poznata po dvosmislenim i erotskim folk pesmama, kao što su "Mica krojačica", "Trofrtaljka", "Hoće deda malo meda", "I labavi ume da zabavi", "Muško mi treba" i mnoge druge, a danas se obeležava tačno šest godina od njene smrti!

Rođena je 1943. godine, a u Nišu je snimila "Davorike dajke", pesmu koja je postala veliki hit. Jedna od najvećih kafanskih zvezda šezdesetih i sedamdesetih živela je osam godina sa suprugom i decom na relaciji Frankfurt – Milićevci, a nastupala je širom Evrope.

- Nekada su me zvali seks-bombom i nudili veliki novac da se slikam u bikiniju. Bila sam lepa i poželjna žena, a ja sam tu erotiku okrenula na šalu. Zanimljivo mi je bilo i to kako su se neki ljudi snebivali i kao grozili se pesama koje izvodim, a neke od tih prepodobnih sam čak i ulovila kako ih tajno slušaju. To su dvostruki aršini kod našeg naroda. Bila sam to što jesam i nisam se stidela - rekla je Mica u jednom intervjuu.

Udala se kada je imala svega 17 godina, i to za Radosava, kojeg je do tog trenutka videla samo triput. Svi su se protivili tom braku, čak i njegov brat, koji mu je nudio novi automobil ako se rastane od pevačice i, kako je pričala, "spasi porodicu sramote", što je on odbio.

Petkom je prodavala povrće na placu, a onda joj je jedan boravak u kafani promenio život.

Mica je jednom prilikom svratila u kafanu kod izvesnog Dace u blizini Čačka i zamolila ga da otpeva nekoliko pesama. On je pristao i od tada je vrlo brzo bilo teško naći slobodno mesto u kafani u kojoj je pevala.

Već 1968. godine objavila je svoju prvu pesmu "Davorike dajke", koja je prodata u 400.000 primeraka!

"Novac sam nosila u džakovima, nisam mogla da ga potrošim. Izašla sam iz sirotinje, slamare, gazila po trnju da se izvučem iz bede i gledala samo napred", pričala je Mica.

Suprug Radosav je uvek bio uz nju, a pratio ju je i na svim nastupima kako bi izbegla neprijatne situacije. Neke se, međutim, nisu mogle izbeći, ali ona je umela da se odbrani.

"Jedan je momak bio neugodan i pitala sam ga: 'Znaš li, dečko, kome si to rekao?'. On kaže: 'Tebi', a ja: 'Odmah da si izašao iz kafane jer inače te nema, ubijem te za minut'. On nije hteo da izađe, ja uzela pištoljić iz torbice i rekla: 'Izlazi da te moje oči ne vide'. Izašao je, pa se vratio, a ja dva metka u brdo gore, pucam. Svi pobegoše iz kafane", prisetila se pevačica.

Iako nije bila poželjna na televizijama, budući da su tekstovi njenih pesama označeni kao "sramotni", Josip Broz Tito imao je priliku da Micu Trofrtaljku sluša uživo.

Navodno, Tito je tražio i da mu Trofrtaljka otpeva pesmu "Niška banja", a iako su je upozorili da pazi na ponašanje pred maršalom i prvom damom Jovankom, Mica je igrala njišući kukovima.

"Cela dvorana me je pratila aplauzom, na čelu s Titom i Jovankom", ispričala je.

Mica Trofrtaljka preminula je pre šest godina u jednom staračkom domu, a njena rođaka je za medije otkrila da se pevačica dugo borila sa demencijom.

Autor: Nikola Žugić