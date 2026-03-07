Novo oglašavanje Milice Todorović usijalo mreže: Reči koje peva posvetila oženjenom ocu svog sina?! (VIDEO)

Naša poznata pevačica Milica Todorović nedavno se porodila i na svet donela dečaka, kom su ona i njen partner dali ime Bogdan. Milica nije želela da otkriva medijima ko je otac njenog deteta, a misterija oko toga traje otkad je u javnosti procurila informacija da je pevačica ostala u drugom stanju.

Kako su samo dva dana nakon pevačicinog porođaja u javnost procurili snimci oca Miličinog deteta sa proslave rođenja, njegova supruga Lj. M. (ime i prezime poznato redakciji) svojim oglašavanjem poremetila je čitavo estradno nebo.

Milica se od tada oglasila samo jednom, a u nekoliko navrata je podelial trenutke iz privatnog života na svojim profilima na društvenim mrežama. Sada se, naime, Milica ponovo oglasila, ali ovog puta na svom Tiktok nalogu, otpevavši stihove jedne pesme, što je usijalo mreže.

- Ko me je terao da te zavolim, nije to bilo u planu, da svaku ti zagrlim manu. Da mi se dusa o tebe razbije, sad je u dlanove skupljam, u svaku nevolju srljam - pevala je Milica, a da li je ove reči uputila oženjenom ocu svog sina ili je pak, nešto drugo u pitanju, ostaje nam da ispratimo.

@milicatodorovicofficial "Ko me je terao da te zavolim Nije to bilo u planu Da svaku ti zagrlim manu Da mi se dusa o tebe razbije Sad je u dlanove skupljam U svaku nevolju srljam" #milicatodorovic ♬ original sound - Milica Todorovic

"Moja deca i ja preživljavamo pakao, Milica i ja smo lepo razgovarale"

Podsetimo, u ekskluzivnoj ispovesti za naš portal, supruga oca Miličinog sina Bogdana, LJ.M. (ime i prezime poznato redakciji), otkrila je detalje koji su šokirali čitavu naciju.

- Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s devojkom lepo pričala, sa njim nisam lepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila...

U prvom delu ispovesti, LJ.M. je detaljima šokirala kompletnu javnost, te je tako ovaj odnos, pa i sama Milica dospela u žižu intresovanja. Naime, izvesna gospođa je ispovest nastavila za naš portal.

- On je meni rekao da on neće da se razvede od mene, on i dalje živi u našoj kući. On svoju ženu i decu neće ostaviti. Ja znam da se on neće razvesti jer smo mi u braku 19 godina, neće se od mene razvesti. Ja sam ceo život sa njim, ne znam kako su se oni spojili i kako se to desilo. Znam da on i Milica imaju neke zajedničke drugare, mene taj svet ne zanima, ja sam normalna žena, zaposlena... Ne znam ko su ti ljudi sa kojima se on druži - rekla je LJ. M. za Pink.rs i dodala da je njen suprug sinoć bio na proslavi povodom rođenja sina, a onda se vratio u njihovu kuću i legao da spava.

- On je sinoć otišao na tu proslavu, vratio se kući i legao da spava. Strašno, da ne verujete... Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Ja želim da se razvedem, ali on je rekao da ne želi - poručila je ona i otkrila u kakvom je sada stanju cela porodica zbog svega što ih je zadesilo.

- Bila sam kod lekara, na lekovima sam mesec dana, mnogo sam potresena, moja deca i ja mnogo patimo. Ja moram da zaštitim svoju decu, to je prvo i osnovno, a ostalo kako bude. Pijem jake lekove za smirenje, kao i moj sin od 18 godina koji je takođe pod jakim stresom, i to je to što možete od mene da čujete - otkrila je za naš portal LJ. M.

Lj.M. se nakon ove ispovesti ponovo oglasila za naš portal te je otkrila koliko joj je teško zbog svega što se dešava njoj i njenoj deci, te je priznala da ne može da se smiri i da je šokirana postupcima pevačice:

- Sve me stiže, ne mogu da se smirim. Ta žena ni u jednom momentu nije pitala kako se moja deca osećaju. Ne znam gde je on sad, očigledno ga nije briga za nas i decu, ovaj brak je definitivno gotov. Ja ne mogu više ovako. Kad sam bila kod nje njoj je jedini problem bio da li smo mi u otvorenom braku. Moja deca kući plaču zbog nje - započela je LJ.M. pa dodala:

Ja ne želim da se bilo kakve netačne tvrdnje iznose. Mi smo bili porodica, bili smo u najlepšem bračnom odnosu, nisam svesna šta me je snašlo. Ja živim u paklu, moju decu ne mogu da zaštitim. Ja sam njemu ceo život posvetila, izdana sam, ja to nisam zaslužila, on zna koliko sam uz njega bila.

Autor: Nikola Žugić