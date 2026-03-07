Rijaliti učesnik sahranio člana porodice! Smrtni slučaj ga potpuno slomio, javno se oprostio od najvažnije figure: Tvoje ruke više ne mogu da me zagrle, ali... (FOTO)

Bivši učesnik rijalitija "Farmeri", Milan Runjo, neretko intrigira javnost svojim privatnim životom, a sad je potpuno rastužio sve otkrićem da mu je preminuo blizak član porodice, baka!

Milan Runjo, bivši učesnik rijalitija "Farmeri", javno se na svom Instagram profilu oprostio od svoje bake, koju je, po svemu sudeći, mnogo voleo.

- Bako moja koliko patim zbog tebe…Nikada te neću zaboraviti - napisao je bivši farmer.

Šetam i čekam da se pojaviš od nekud i da mi kažeš Miki moj i da me zagrliš. 00:56...Žao mi je što te nisam video i nisam bio na tvoju Slavu, a imao sam osećaj da se bliži ono najgore što je ikada moglo da se desi i nikom nisam hteo reći, baš ovo što trenutno preživljavam… Još jednom bako moja, doviđenja i spokoj ti duši. Znam da ti je sada lakše i da se mučiš više...A tvoj Miki će te pamtiti čitavog života. Nikada te neće zaboraviti! Večeras je nebo prepuno sjajnih zvezda… Znam da to nisi slučajno, bako moja Ružo. Znam da si tamo gore, među anđelima, i da me čuvaš kao što si me čuvala celog života. Tvoje ruke više ne mogu da me zagrle, ali tvoja ljubav i dalje stoji iznad mene kao štit. Kad pogledam u nebo, ne vidim samo zvezde. Vidim tvoj osmeh. Vidim tvoju brigu. Vidim tvoju snagu koju si prenela na mene. Ako večeras neka zvezda sija jače od drugih, znam da si to ti da mi daješ znak da si tu, da me paziš, da mi šapućeš da budem jak. Bako moja Ružo, hvala ti za svaku reč, svaki zagrljaj i svaku molitvu. Čuvaj me sa neba, a ja ću te nositi u srcu dok dišem. Večeras su zvezde tvoje svetiljke, a moje srce tvoj dom - napisao je Runjo na svom Instagram profilu.

Ruže moja, danas te spuštamo u tišinu zemlje, ali iz mog srca te niko nikada neće spustiti. Tvoje ruke su me učile kako da budem čovek, tvoj glas mi je bio mir kad sve zaboli. Ako je večeras nebo puno sjajnih zvezda, znam da jedna od njih sija najjače to si ti, moja Ružo, što me čuvaš odozgo i šapućeš: ‘Ne brini, tu sam.’ Zemlja te uzima, ali ljubav ostaje zauvek i večna - napisao je na trećem storiju, uz fotografiju sa sahrane.

Autor: Nikola Žugić