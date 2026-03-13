AKTUELNO

U EMOTIVNOJ SAM VEZI, NE MOGU DA JE POREDIM SA JOVANOM: Sale Tropiko progovorio iskreno o novoj devojci: Naučio sam par forica...

Sale Tropiko progovorio iskreno o devojci, ali i bivšoj ženi, Jovani Pajić!

Aleksandar Cvetković poznatiji kao Sale Tropiko pojavio se večeras na koncertu jednog pevača, te je ovom prilikom govorio o svojoj bivšoj ženi Jovani Pajić sa kojom ima decu, ali i o svom sadašnjem ljubavnom životu.

- Došao sam večeras da uživam, ukazala mi se prilika da sam slobodan. U emotivnoj sam vezi - rekao je pevač, a na pitanje šta to njegova nova partnerka ima, a što Jovana Pajić nije imala, rekao je sledeće:

- Ljudi nisu za upoređivanje. Apsolutno sam romantičan i to nikada ne treba da izađe iz mode. i džentlmen uvek treba da bude džentlmen, naučio sam par nekih forica kroz život. Svako ima neku svoju definiciju romantike - rekao je Sale.

Pevač nakon nastupa doživeo šok

Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, prisetio se nedavno početaka. Iako je sa "Tropiko bendom", čiji je frontmen, osvojio veliki uspeh, on je priznao da se tokom karijere susretao sa brojnim izazovima.

Naime, Sale je govorio o periodu kada je nastupao za male honorare, a jednom prilikom je doživeo da umesto novca dobije gajbu piva.

- To je bila 1997./ 1998. godina. Tada smo mi radili po kafićima, nisu bili neki veliki specijalni klubovi, to su bile gaže deset maraka, ako dobiješ neki bakšiš. Mada, tada si mogao nešto da kupiš ta te pare, a ne samo žvake - rekao je on i priznao da mu prvi honorar nije bio isplaćen.

