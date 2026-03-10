MOJ MALI ČOVEK: Sin Miloša Bikovića i Ivane porastao! Vasilije u fensi jaknici i trendi patikama vozi trotinet, prizor sve oduševio (FOTO)

Glumac Miloš Biković retko deli trenutke iz privatnog života, ali kada to učini, njegove objave brzo privuku veliku pažnju.

Sada je njegova supruga Ivana Malić obradovala pratioce fotografijom njihovog sina Vasilija. Na fotografiji se vidi mali Vasilije kako uživa napolju, vozeći trotinet. Posebnu pažnju privukao je njegov stajling – mališan je nosio modernu jaknicu i trendi patike, pa su mnogi primetili da već ima stila.

Uz fotografiju Ivana je kratko napisala: „Moj mali čovek“, a upravo ta poruka raznežila je njegove pratioce.

"Detetu lud otac ne treba"

Miloš Biković, inače, ne krije da mu život na relaciji Srbija - Rusija odgovara.

- Planiram da maltretiram porodicu avionom, tamo - vamo. Moj život je moj život. Ne mogu da se odreknem nekih stvari koje sam stvarao celog života, gledaću da ih optimizujem i da u tu jednačinu ubacim još jednu nepoznatu. Ne mogu da od sad ne idem više nigde, poludeo bih. Detetu lud otac ne treba. Treba naći neki balans - rekao je Biković nedavno u emisiji "PopTok".

Autor: Nikola Žugić