JOVANA PAJIĆ MEĐU PRVIMA STIGLA NA MARIJIN KONCERT! Pevačica otkrila: Pitala sam je jedno pitanje, a ona mi je rekla da je SAMO PUSTIM

Pevačica Marija Šerifović večeras održava još jedan koncert u srpskoj prestonici, a među prvima se pojavila njena bliska prijateljica i koleginica Jovana Pajić.

Ona je otkrila šta je pričala sa Marijom o jučerašnjem koncertu, te navela da joj je drago da je večeras tu i da joj uvek daje podršku.

- Večeras sam tu, nekako je postalo kao tradicija. Neka normala, sinoć je bilo radno, kao što je i sutra, ovo je jedina prilika gde mogu da budem u Drugoj strani ploče. Ne znam kakav je program, to je sve držala u tajnosti. Odolela sam da ne gledam mreže - kazala je Jovana Pajić na licu mesta, pa istakla da je Marija uvek nervozna kad ima prvi u nizu uzastopnih koncerata.

S obzirom na to da je sutra 8. mart, Međunarodni dan žena, Jovanu su pitali da li slavi i da li će dobiti poklon.

- Ja ni ne znam da je 8. mart, hvala na informaciji. Ja nešto nisam fan. Nikad nisam bila fan tog datuma. Lepo mi je, uvek je lepa pažnja, ali ne mora da bude datum koji tu pažnju određuje - istakla je ona.

Jovana priznala: "Marija mi je rekla da je samo pustim..."

Mariju ne voli posebno da ispituje, a posle prvog koncerta poručila joj je samo jedno:

- Nisam, samo sam je pitala kako je bilo, a ona mi je rekla da je pustim da joj se slegnu utisci i danas je bila baš zadovoljna. Nismo išle u detalje, ni previše da je pitam da ne remetim ništa. Ona je kao vojnik, taj prvi uvek bude najviše tenzičan.

Autor: Nikola Žugić

