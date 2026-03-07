AKTUELNO

Domaći

ČEKALA SAM OVU NOĆ, MOJA LJUBAV: Jovana Jeremić pozira u vreloj haljini i najavljuje važan datum: Dekolte puca, a šlic skoro do kuka

Foto: Instagram.com

Voditeljka Jovana Jeremić ponovo je uspela da privuče veliku pažnju na društvenim mrežama provokativnom objavom koja je odmah pokrenula lavinu komentara.

Jovana Jeremić je objavila fotografiju na kojoj pozira u upečatljivoj, veoma izazovnoj haljini koja ističe njen dekolte, dok duboki šlic gotovo doseže do kuka.

Smela kombinacija naglasila je njenu figuru, a voditeljka je pozirala samouvereno, kao i uvek. Uz fotografiju je napisala i zagonetnu poruku koja je dodatno zaintrigirala pratioce.

- Čekala sam ovu noć, moja ljubav. 8.3.2026. važan datum - poručila je Jovana kratko u opisu objave.

Foto: Instagram.com

Njeni pratioci odmah su počeli da nagađaju na šta tačno misli i zbog čega joj je ovaj datum toliko značajan. Dok su jedni komentarisali njen izgled i stajling, drugi su pokušavali da odgonetnu kakvo iznenađenje voditeljka sprema.

Tigar: "Nisam navikao na toliku pažnju"

- Nisam navikao na toliku pažnju, u početku mi je bilo čudno. Prija mi, ali najbitnije je da smo srećni, da se volimo i da smo zajedno. Živimo zajedno već dva meseca i ne bih previše otkrivao.

Tigar je otkrio kakva je Jovana domaćica.

- Da, kuva mi svaki dan. Oduševila me je tu! Najviše kuva zdravu hranu, tu smo se poklopili. Ona, takođe, živi spartanski i trenira mnogo. Jedemo zajedno tu zdravu hranu.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Jovana Jeremić

#Miloš Stojanović

#Osmi mart

#dečko

#voditeljka

