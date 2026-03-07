ČEKALA SAM OVU NOĆ, MOJA LJUBAV: Jovana Jeremić pozira u vreloj haljini i najavljuje važan datum: Dekolte puca, a šlic skoro do kuka

Voditeljka Jovana Jeremić ponovo je uspela da privuče veliku pažnju na društvenim mrežama provokativnom objavom koja je odmah pokrenula lavinu komentara.

Jovana Jeremić je objavila fotografiju na kojoj pozira u upečatljivoj, veoma izazovnoj haljini koja ističe njen dekolte, dok duboki šlic gotovo doseže do kuka.

Smela kombinacija naglasila je njenu figuru, a voditeljka je pozirala samouvereno, kao i uvek. Uz fotografiju je napisala i zagonetnu poruku koja je dodatno zaintrigirala pratioce.

- Čekala sam ovu noć, moja ljubav. 8.3.2026. važan datum - poručila je Jovana kratko u opisu objave.

Njeni pratioci odmah su počeli da nagađaju na šta tačno misli i zbog čega joj je ovaj datum toliko značajan. Dok su jedni komentarisali njen izgled i stajling, drugi su pokušavali da odgonetnu kakvo iznenađenje voditeljka sprema.

Tigar: "Nisam navikao na toliku pažnju"

- Nisam navikao na toliku pažnju, u početku mi je bilo čudno. Prija mi, ali najbitnije je da smo srećni, da se volimo i da smo zajedno. Živimo zajedno već dva meseca i ne bih previše otkrivao.

Tigar je otkrio kakva je Jovana domaćica.

- Da, kuva mi svaki dan. Oduševila me je tu! Najviše kuva zdravu hranu, tu smo se poklopili. Ona, takođe, živi spartanski i trenira mnogo. Jedemo zajedno tu zdravu hranu.

Autor: Nikola Žugić