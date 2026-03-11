AKTUELNO

Ovo je hotelska soba u kojoj trenutno živi Ana Nikolić: Fotografije o kojima se priča!

Foto: Instagram.com

Naslednici Tari ne napušta stranu!

Pevačica Ana Nikolić već neko vreme boravi u jednom luks hotelu u Beogradu, zbog radova u porodičnom stanu na Voždovcu. U jeku renoviranja, maksimalno se potrudila da ona i ćerka Tara imaju što lagodniju svakodnevicu.

Dane provode zajedno, a sudeći po najnovijoj objavi na Instagramu, naslednica i kada spava, poznata majka ne napušta joj stranu.

Zahvaljujući istoj objavi, sa druge strane, javnost je dobila na uvid i delić sobe u kojoj njih dve sada žive. Francuski ležaj s visokim uzglavljem u potpunom je fokusu.

Ana i Tara, reklo bi se, baš su se odomaćile u luksuznom smeštaju, koji će biti njihov dom dok se radovi na Voždovcu ne privedu kraju.  

Autor: Nikola Žugić

