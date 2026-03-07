AKTUELNO

Domaći

Tigar verio Jovanu Jeremić?! Zasijao prsten na voditeljkinoj ruci, usijale se mreže (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Jovana Jeremić, Pinkova voditeljka, novom fotografijom na svom Instagram profilu bacila je javnost u rebus!

Naša voditeljka Jovana Jeremić, poznatija i kao "kraljica šera", neretko svojim objavama intrigira javnost, a sada je novom objavom šokirala sve.

Foto: TV Pink Printscreen

Jovana je, naime, objavila fotografiju svoje šake, a na ruci je zasijao prsten, te se svi pitaju da li je Tigar, njen novi dečko, večeras verio. Da li je došlo do veridbe ili pak, nije, ostaje nam da saznamo.

- U veridbe, posle vise koje sam preživela, vise ne verujem. Samo u večnu DA pred Bogom. Do tad, samo čista ljubav se računa - napisala je voditeljka na Instagramu.

Autor: Nikola Žugić

#Bokser

#Jovana Jeremić

#Miloš Stojanović

#tigar

#verila se Jovana Jeremić

#voditeljka

POVEZANE VESTI

Domaći

Zbog ovoga svi misle DA JE DRAGAN VERIO JOVANU JEREMIĆ: Na voditeljkinoj ruci ZASIJAO SKUPOCEN prsten, svima zastao dah (FOTO)

Domaći

Osvanuo Tigar na profilu Jovane Jeremić: Nova voditeljkina objava usijala mreže (FOTO)

Domaći

Emotivno oglašavanje Jovana Jeremić! Obratila se majci na njen poseban dan: Voli te tvoja nestašna ćerka (FOTO)

Domaći

Jovana Jeremić pozirala u bikiniju: Voditeljka nikad zgodnija, mamila uzdahe jačeg pola na plaži (FOTO)

Domaći

OVO JE BRAT JOVANE JEREMIĆ! Voditeljka TV Pink javno pokazala kako on izgleda, ne krije koliko joj je pomogao! (FOTO)

Domaći

LUKSUZNO I SKUPO! Dečko Jovane Jeremić grmi u besnoj mašini od 150.000 evra