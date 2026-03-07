Tigar verio Jovanu Jeremić?! Zasijao prsten na voditeljkinoj ruci, usijale se mreže (FOTO)

Jovana Jeremić, Pinkova voditeljka, novom fotografijom na svom Instagram profilu bacila je javnost u rebus!

Naša voditeljka Jovana Jeremić, poznatija i kao "kraljica šera", neretko svojim objavama intrigira javnost, a sada je novom objavom šokirala sve.

Jovana je, naime, objavila fotografiju svoje šake, a na ruci je zasijao prsten, te se svi pitaju da li je Tigar, njen novi dečko, večeras verio. Da li je došlo do veridbe ili pak, nije, ostaje nam da saznamo.

- U veridbe, posle vise koje sam preživela, vise ne verujem. Samo u večnu DA pred Bogom. Do tad, samo čista ljubav se računa - napisala je voditeljka na Instagramu.

Autor: Nikola Žugić