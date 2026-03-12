AKTUELNO

O AFERI SA 30 GODINA MLAĐOM SU SVI BRUJALI! Ljubavni život Mitra Mitrića obeležila je jedna afera, supruzi je priredio brojne neprijatnosti, a ona mu je sve oprostila!

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Optužbe o aferi pevač je negirao, tvrdeći da ga Dragana koristi za ličnu promociju i da ga supruga nije izbacila iz kuće. Iako je Mirić demantovao vezu, Dragana je nastavila da provocira objavama na društvenim mrežama, ali je kasnije prestala.

Folker Mitar Mirić godinama je u braku sa suprugom Suzanom, koja se gotovo nikada ne eksponira u javnosti. Ipak, njegov ljubavni život bio je u žiži medijske pažnje 2019. godine kada se našao u središtu skandala zbog navodne afere sa 30 godina mlađom koleginicom Draganom Janićević, a tada se uveliko pričalo da ga je supruga zbog svega izbacila iz porodičnog doma.

Foto: TV Pink Printscreen

O Mitrovom ljubavnom životu mnogo se spekulisalo, a pevač je jednom prilikom i sam priznao da je u braku pravio greške. Govoreći o svojoj supruzi Suzani, istakao je da joj se divi na razumevanju i onome što je sve tolerisala.

- Svoju suprugu Suzanu obožavam i divim joj se kako izdržava sa mnom. Svaka joj čast što me trpi. Svašta sam joj u životu priređivao, bezbroj puta sam se pokajao i izvinjavao joj se, i ona je bezbroj puta prešla preko mojih ludorija. Stalno pričam kako ću se popraviti, ali šta da radim kad nemam mira - izjavio je Mitar 2011. godine za medije.

Skandal sa Lepom Gagom

Najveća bura u javnosti podigla se 2019. godine kada su mediji počeli da bruje o pevačevoj navodnoj vezi sa izvesnom Draganom Janićević, poznatijom kao Lepa Gaga. Dragana je pevačica iz Prokuplja, a mediji su tada pisali da su ona i Mitar u vezu uplovili čak dve godine pre nego što je sve dospelo u javnost.

Ona je na svojim društvenim mrežama nesmetano delila njihove zajedničke fotografije, nakon čega su počele da kruže glasine da je Mitra supruga Suzana izbacila iz kuće kada su naslovi o aferi osvanuli u novinama.

Foto: Facebook.com/Lepa Gaga

Pevačev odgovor: "Htela je da me iskoristi, žena mi nije rekla ništa"

Nakon što je afera odjeknula, folker se oglasio i oštro demantovao da je u emotivnoj vezi sa 30 godina mlađom koleginicom, ističući da je ona samo htela da ga iskoristi zarad popularnosti.

- To ona radi da bi sebi digla cenu. Snimiš joj spot, a ona to zloupotrebi, pa slika, i tako. Idemo dalje - izjavio je tada Mirić i poručio da nije izbačen iz porodičnog doma.

- Nema od toga ništa! Šta će mi žena reći - ništa! To je deo profesije. Svakog zakači ponešto. Neću da se pravdam, nismo na sudu. Nema ništa od toga i to je to - objasnio je pevač kako je njegova supruga reagovala na navode.

I pored njegovog oštrog demantija, Lepa Gaga je i nakon skandala nastavila da provocira, pa je na svom Fejsbuk profilu podelila njegovu pesmu "Glas razuma" uz dvosmislen opis: "Ja i moja malenkost. Najlepši spot". Nakon ovoga, čini se da se zaustavila, te je na profilu počela da objavljuje isključivo svoje fotografije

Autor: S.Z.

