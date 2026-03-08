Posebna čestitka za rođendan na Tajlandu: Pevač se obratio trudnoj verenici rečima koje su sve raznežile (FOTO)

Trudna pevačica Iva Bojanović i njen izabranik i kolega Joca Stefanović trenutno se nalaze na Tajlandu, odakle će se u Srbiju vratiti letom 13. marta, koji su našli nakon što su bili neko vreme bez drugih opcija zbog rata na Bliskom istoku.

Ivi je danas, na Dan žena rođendan, a Joca joj je čestitao na Instagramu ovim rečima i zajedničkom slikom:

- Živote moj srećan ti ovaj divan dan.Tvoj dan. Dan kada si se rodila. Zajedno sa tobom slavim ovaj dan jer mi je Bog poslao tebe da slavim, živim i volim sve trenutke u životu, a tebe najviše. Stiže nam svašta nešto, i sa radošću i vatrom u srcu se svemu radujemo. Za sve godine koje nam stižu neka budu samo broj, a ono što brojimo su osmesi, radost i uspomene. Da svaki dan započnemo tako i to treba da brojimo. Za sve, za naše. Srećan rođendan ljubavi - napisao je pevač koji je nedavno govorio o problemima sa finansijama.

"Volim njegovo biće, prihvatio je mene i moju decu"

Inače, Iva je nedavno pričala da Jocu vidi kao oca njihove dece i da uživa sa njim.

- Ja sam to nekoliko puta rekla, pristala sam da se udam jer volim tog čoveka i spremna sam da provedem ceo život sa njim. Volim njegovo biće, volim kako se ponaša, kakva je osoba, kako priča...Prepoznala sam u njemu nešto najpitomije. Rekla sam da se njegovo biće samo voli, ima dobru dušu. Sigurnost i sve i to što je prihvatio mene i moju decu, a to nije jednostavno - rekla je Iva.

- To je trenutak naše bliskosti koju ne zanemarujemo, ne prođe jutro da se ne zagrlimo, pa tek onda otvorimo oči. Žena je onako, stub porodice, jedne stabilne porodice i sposobnost žene da tera muškarca da stvori u sebi potrebu da se menja na bolje zbog te žene je nešto što čini zajednički život - rekao je Joca Stefanović.



Autor: N.B.